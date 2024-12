Brest griffe le PSV et s'assure une place en barrages

Brest 1-0 PSV

But : Le Cardinal (43e)

Pour le sixième match européen de son histoire, le Stade brestois s’est offert le PSV Eindhoven ce mardi soir (1-0). Au stade de Roudourou, les Bretons, chauffés à blanc par plus de 15 700 spectateurs malgré une pluie battante, ont pu compter sur un grand Marco Bizot et un Brendan Chardonnet impeccable pour signer leur quatrième victoire dans la compétition. Grandiose.

Le point Cardinal

Concernés d’entrée de jeu, les hommes d’Éric Roy, largement remaniés (six absents), prennent à la gorge les Néerlandais grâce à leur pressing intense. C’est pourtant le PSV qui signe le premier tir cadré par l’intermédiaire de Malik Tillman (11e). Dominés, les Bretons souffrent et voient Olivier Boscagli, libre de tout marquage à la suite d’une glissade de Massadio Haïdara, passer tout près d’ouvrir le score. Heureusement, Marco Bizot réussit une parade décisive (20e). Dans la foulée, les Ty-Zefs réalisent un contre éclair, mais Mahdi Camara, idéalement placé, gâche l’une des rares opportunités du SB29 du premier acte (21e). Ce Stade brestois est valeureux, mais manque cruellement de justesse. Il faut des parades salvatrices de Bizot sur Luuk de Jong (31e, 40e), et un Brendan Chardonnet impérial dans les duels, pour empêcher l’équipe de Peter Bosz de prendre les rênes d’une rencontre qu’ils maîtrisent pourtant nettement. Mais les Ty-Zefs ont plus d’un tour dans leur sac : sur un coup franc d’Edimilson Fernandes, Mama Baldé remet de la tête, le cuir est contré par Ryan Flamingo, mais Julien Le Cardinal suit parfaitement et crucifie Walter Benítez d’une reprise de volée puissante (1-0, 43e). Le premier tir cadré brestois. Irrationnel, encore.

BREST OUVRE LE SCORE 🤩 Julien Le Cardinal permet à Brest de prendre provisoirement la 3e place du classement 🔥#SB29PSV | #UCL pic.twitter.com/pfcFx7IKt0 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 10, 2024

Costauds jusqu’au bout

Transcendé après cette ouverture du score heureuse, Brest frissonne quand Ismael Saibari touche le poteau droit de Bizot après avoir fait danser la défense (57e). À peine remise de cette frayeur, la formation bretonne voit l’arbitre de la rencontre signaler le point de penalty pour une main supposée d’Abdoulaye Ndiaye, avant de se raviser après consultation de la VAR (66e). Le cœur s’emballe : astucieusement lancé en profondeur par Kamory Doumbia, l’entrant Mathias Pereira Lage a la balle du break au bout des pieds, mais Ryan Flamingo sauve les siens en repoussant la tentative devant sa ligne (71e), avant que ce soit au tour de Benítez de dégoûter l’attaquant portugais, pourtant idéalement servi par un centre d’Abdallah Sima (76e). Dans la foulée, les Néerlandais mènent un contre éclair. Trouvé côté droit, Ricardo Pepi tente sa chance, mais encore une fois l’excellent Bizot sauve les Ty-Zefs en déviant le cuir sur le poteau (77e). Sereins jusqu’au bout, les hommes d’Éric Roy remportent des duels à la pelle, puis finissent par remporter le match. En croquant le PSV, qui restait sur 30 matchs de suite en marquant au moins au but, Brest s’assure une place de barragiste, au minimum, poursuivant ainsi sa folle épopée en C1.

Brest (4-3-1-2) : Bizot – Haïdara, Ndiaye, Chardonnet, Le Cardinal (Pereira Lage, 56e) – Magnetti, Fernandes, Camara – Doumbia (I. Salah, 88e) – Baldé (Sima 68e), Del Castillo. Entraîneur : Éric Roy.

PSV (4-3-3) : Benítez – Dams, Boscagli, Flamingo, Karsdorp – Tillman (Til, 84e), Júnior, Saibari – Lang, De Jong (Pepi, 73e), Bakayoko (Lozano, 73e). Entraîneur : Peter Bosz.

Pronostic Brest PSV : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions