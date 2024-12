La Norvège va voter contre l’attribution des Coupes du monde 2030 et 2034

La résistance s’organise… sûrement trop tard.

La Fédération norvégienne de football (NFF) a annoncé ce mardi qu’elle allait voter contre l’attribution des droits d’organisation des Coupes du monde 2030 et 2034 tout en critiquant officiellement le processus de candidature dans une lettre adressée à la FIFA, selon Reuters. Les votes pour valider les candidatures des Coupes du monde 2030 et 2034 se dérouleront ce mercredi lors d’un congrès virtuel de la FIFA. Cependant, les deux compétitions n’ont qu’une seule candidature en lice : celle du Maroc, de l’Espagne et du Portugal pour 2030, et celle de l’Arabie saoudite pour 2034. La messe semble déjà dite.

Opacité, quand tu nous tiens

La NFF a fait savoir qu’« avant le congrès, la Fédération norvégienne de football a exprimé à plusieurs reprises des préoccupations concernant le processus de la FIFA pour attribuer les Coupes du monde 2030 et 2034 ». Pour l’instance norvégienne, il est impossible de soutenir un processus qu’elle considère comme « défectueux et incompatible avec les principes des réformes internes de la FIFA ». Lise Klaveness, la présidente de la NFF, a expliqué que « le vote de mercredi ne concerne pas qui organisera les Coupes du monde 2030 et 2034 – cela a déjà été décidé. L’évaluation du comité est que ce processus n’est pas conforme aux principes d’un système de gouvernance sain et prévisible ».

La NFF pointe du doigt un autre problème majeur : le respect des droits humains : « Les directives de la FIFA en matière de droits de l’homme et de diligence raisonnable n’ont pas été suffisamment intégrées au processus, augmentant ainsi le risque de violations des droits humains. » Cela fait écho aux demandes d’Amnesty International et de la Sport & Rights Alliance qui ont récemment appelé la FIFA à stopper le processus de sélection de l’Arabie saoudite comme hôte de la Coupe du monde 2034, à moins que des réformes substantielles sur les droits humains ne soient mises en place avant le vote.

À défaut d’y participer, la Norvège peut se regarder dans une glace.

Pronostic Norvège Kazakhstan : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations