Trois joueurs du PSG dans l'équipe type de la semaine en Ligue des champions

Du beau monde.

L’UEFA a dévoilé son équipe type de la semaine en Ligue des champions et le club de la capitale est bien représenté. Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia, auteur du du deuxième but, et Nuno Mendes, troisième buteur et passeur sur l’ouverture du score, ont été plébiscités pour leur bonne performance face aux Villans.

🚨 OFFICIEL ! 𝗟’𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡𝗘 𝗘𝗡 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 ! 🌟 📸 @ChampionsLeague pic.twitter.com/QyKp8NzRSR — Actu Foot (@ActuFoot_) April 10, 2025

Trois Gunners, William Saliba, Jurrien Timber et bien évidemment la star du moment Declan Rice, ont aussi mérité leur place dans cette team. Enfin, trois intéristes, dont le gardien Yann Sommer, et les deux Barcelonais Lamine Yamal et Robert Lewandowski complètent cette équipe.

Et Désiré Doué, c’est du poulet ?

