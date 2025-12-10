Zabarnyi et Safonov : ambassadeurs et embarrassés

Alors qu’Illia Zabarnyi, malade, était absent du groupe parisien face à Rennes à l’occasion de la première titularisation de la saison de Matvey Safonov, voilà que la question de la cohabitation des deux joueurs revient sur le tapis. Le conflit armé qui oppose leurs deux pays met de facto l’Ukrainien et le Russe dos à dos, mais cela peut-il devenir un problème pour le PSG ?

Paris avait pu éviter le sujet depuis le début de saison, mais cette époque est désormais révolue. Alors que son recrutement avait posé les bases d’une large interrogation quant à sa cohabitation avec le gardien russe Matvey Safonov, voilà qu’Illia Zabarnyi n’a pas participé à la seule rencontre disputée par le portier cette saison, à cause d’une maladie, annoncée le matin du match. Invariablement, l’appareil médiatique s’est mis en route, et la question d’une maladie de circonstances s’est vite immiscée dans les esprits.

Enrique agacé mais gardien du temple ?

Après le large succès face à Rennes, la question s’est évidemment posée en conférence de presse, ce qui a fortement agacé Luis Enrique. Sans ménager la journaliste qui a osé se détacher du match, l’Asturien est vite monté en pression, accusant notre confrère de poser une question « problématique ». « Rien, il est malade. Il est malade, simplement. Il a été malade les deux derniers jours, mais je sais que c’est plus important de parler de la polémique et de chercher la polémique tout le temps », a-t-il tout de même répondu, au cours d’une réponse agacée, teintée d’un amertume non dissimulée. Si le technicien est un habitué des séquences à charge contre les journalistes, cette sortie laisse tout de même à penser qu’Enrique n’avait pas vraiment envie de répondre à cette question, qu’il s’attendait certainement à voir posée.

Certains disent que Zabarnyi savaient qu’un Russe jouait à Paris en signant et qu’il pouvait prédire cette situations. Iryna Koziupa, journaliste ukrainienne

Expert en géopolitique du sport, Jean-Baptiste Guégan ne se fait d’ailleurs pas d’illusions sur la situation, lui qui considère la réponse d’Enrique comme « judicieuse parce qu’il n’alimente pas la question » : « La cohabitation sera forcément un problème, elle l’était déjà quand Zabarnyi a signé. Elle est évidemment problématique pour deux joueurs qui, même s’ils sont intelligents, appartiennent tous les deux à une sélection qui correspond à un pays en guerre en guerre contre l’autre. Les deux sont des leaders de leur sélection ». Soulignant la nécessaire position de résistance de Zabarnyi et la position de silence fatalement imposée à Safonov, Guégan rappeler qu’il n’y a « pas tant de polémiques que ça » depuis que les deux joueurs cohabitent dans le même club.

Notamment parce que les deux joueurs se taisent et n’ont pas encore eu à évoluer ensemble ? Journaliste pour Tribuna.com, Iryna Koziupa n’a pas de mal à imaginer les conséquences d’un match avec les deux joueurs sous le même maillot : « En majorité, les gens ne sont pas contents de cette situation. Alors que les Russes continuent d’envoyer des bombes quasiment tous les jours, pouvez-vous imaginer la propagande que pourraient en faire les médias russes pour l’utiliser ? Tout le monde écrirait dessus. C’est une situation difficile ». D’autant qu’en Ukraine, deux positions s’opposent. « Il y a différentes opinions. Certains supportent Illia en disant que ce n’est pas la première fois que cette situation existe, note d’abord Iryna Koziupa. Mais aujourd’hui c’est peut-être la plus grande star du foot ukrainien, il joue dans une top équipe, donc bien sûr, ça attire plus d’attention et de pression. On va regarder s’il lui a serré la main, s’il s’est assis à côté de lui… Il a donc plus de responsabilités que les autres. Certains disent qu’il savait qu’un Russe jouait à Paris en signant et qu’il pouvait prédire cette situation ». « C’était sûr qu’il y aurait ce genre de problème », ajoute-t-elle même.

De son côté, s’il ne s’est pas exprimé sur le sujet depuis, Illia Zabarnyi n’a jamais caché qu’il ne serait pas pote avec Safonov. Professionnel et puis c’est tout. À moins que les propos tenus par sa compagne sur les réseaux sociaux ne traduisent quelque chose de plus politique : « Comme disait mon grand-père : ne cherchez pas de framboises dans la merde ni d’âmes chez les Moscovites ». Claire et nette, Angelina Zabarna a pris position et le timing intrigue. « Je ne crois pas aux coïncidences. Si Illia le faisait, ça serait un grand scandale », glisse même Koziupa, qui juge « suspicieux » le forfait de Zabarnyi face à Rennes.

La question c’est la capacité de l’extérieur à comprendre ce qui se passe. En soi, Zabarnyi n’a probablement rien à reprocher à Safonov et réciproquement Jean-Baptiste Guégan, expert en géopolitique du sport

Malgré tout ces indices convergeant vers un retrait volontaire du groupe, la seule version officielle étant celle de la maladie de l’Ukrainien, il faudrait une sortie du défenseur, voire même de Safonov, pour aplanir le sujet et donner une réponse directe aux rumeurs. Du côté de Jean-Bapstiste Guégan, on n’omet d’ailleurs pas cette hypothèse : « La question c’est la capacité de l’extérieur à comprendre ce qui se passe. En soi, Zabarnyi n’a probablement rien à reprocher à Safonov et réciproquement ». Il relève d’ailleurs qu’il n’y a « pas eu de remontée plus explicite que ça » concernant une potentielle influence négative de leur relation sur la vie de groupe.

Un enjeu sportif

À 23 ans, le défenseur arrive aussi à un tournant de sa saison et de sa carrière. Alors que ses débuts parisiens n’ont pas franchement convaincu, même si les dernières saisons du PSG nous ont appris à attendre au moins un an avant de juger ses recrues (coucou Vitinha et Ruiz), Zabarnyi a besoin de jouer et de renverser une concurrence où il fait pour le moment office de numéro 3. « Évidemment les performances sportives de Zabarnyi ne plaident pas forcément en sa faveur, celles de Safonov arrivent au bon moment », remarque Jean-Baptiste Guégan. Difficile donc de l’imaginer se mettre en retrait dès que Safonov est amené à jouer. Sa présence dans le groupe pour le match face à Bilbao va d’ailleurs dans ce sens, alors que le statut des deux joueurs laisse penser qu’ils devraient être alignés ensembles lors des matchs de Coupe de France.

Alors véritable sujet ou simple petit feu rapidement éteint ? Réponse dans les prochaines semaines, avec au menu, Coupe de France et Coupe intercontinentale. Plus prosaïquement, la solution viendra peut-être d’un tiers : tout pourra se régler quand Lucas Chevalier sera rétabli et qu’il rassurera toute sa défense. En attendant, Guégan note une certaine progression… côté PSG : « Pour l’instant le PSG gère très bien les choses, il y a peu d’infos qui sortent et la communication reste maîtrisée, c’est celle d’un grand club. Et ça, Paris ne nous y avait pas forcément habitués les dernières années ». Reste que cette situation n’est pas une première. Ruslan Malinovskyi a tenté l’expérience à Bergame en saluant Aleksandr Golovine et a dû se repentir, quand Guégan note les tensions liées au conflit israélo-palestinien ou que tout aussi récemment, « il suffit de se rappeler les joueurs de RDC évoluant dans des équipes rwandaises ». Et qui sait : Zabarnyi et Safonov pourront, souhaitons-le, vivre ensemble la fin de la guerre ?

