Illya Zabarnyi, un problème et une solution au PSG

Acheté pour plus de 63 millions d'euros, Illya Zabarnyi va découvrir la Ligue des champions cette saison sous le maillot du Paris Saint-Germain. Le défenseur de 22 ans, très prometteur, a le temps de convaincre son monde au PSG, qui va devoir gérer la question de la concurrence avec Marquinhos et surtout celle de la cohabitation avec le Russe Matveï Safonov.

Le PSG s’apprête à lancer sa saison un mois à peine après avoir bouclé la précédente, et le mercato parisien s’est accéléré ces derniers jours. Après Lucas Chevalier, acheté pour plusieurs bonbons à Lille, le champion d’Europe a officialisé ce mardi matin le recrutement du défenseur central de Bournemouth, Illya Zabarnyi, ramené pour 63 patates à la suite d’un siège de plusieurs mois pour faire craquer les Cherries. Un joueur chipé au nez et à la barbe d’un Tottenham prêt à faire de nombreux compromis pour rameuter l’Ukrainien à Londres. Malheureusement pour les Spurs, le central ne voulait que Paris, qui obtient l’un des meilleurs défenseurs de Premier League de la saison dernière. Pas forcément aussi prometteur que son compère de défense, Dean Huijsen, qui avait les faveurs des Parisiens (voire de toute l’Europe) fût-un temps, le roc de l’ancien neuvième de Premier League sort de deux exercices convaincants en terre anglaise. 78 matchs de Premier League, 49 sélections avec l’Ukraine, le tout à 22 ans, et maintenant un nouveau défi à relever, au milieu de quelques potentiels problèmes.

🎥 La première journée d'Illia Zabarnyi à Paris ❤️💙 pic.twitter.com/gFWxm1qW48 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

Un beau bébé en concurrence avec Marquinhos

Le joueur, d’abord. « Défensivement, il va beaucoup apporter au niveau de l’agressivité, estime Mathieu Baudry, joueur de Bournemouth au début des années 2010 et proche du club aujourd’hui. Il est bon dans les tacles, mais ce n’est pas un joueur qui va se jeter comme ça. Son timing est bon et il essaye toujours de rester sur ses appuis. Quand il jouait avec Bournemouth, qui était une équipe de possession aimant garder le ballon, il n’avait pas de souci à rester en un contre un avec les attaquants au niveau de la médiane. Au PSG, il va retrouver ce genre de situations, où les Parisiens auront le monopole du ballon et vont se faire contrer. Avec sa vitesse, il va pouvoir gérer ces problèmes. »

Erling Haaland, Alexander Isak et Olie Watkins y sont tous passés, notamment le premier qui a mangé le sol sur plusieurs tacles du natif de Kyiv. L’ancien des Cherries est à l’aise avec ses pieds, mais également dans les airs où, du haut de son mètre 89, il parvient à lutter avec les meilleurs de la tête. Un point positif pour ce PSG, dont l’un des petits défauts cette année a été la présence aérienne sur les coups de pied arrêtés. « Il progresse très vite, reprend l’ancien Troyen. Quand il est arrivé à Bournemouth (en janvier 2023, NDLR), il n’était pas limité avec le ballon, mais faisait des choses très simples au niveau de la relance. Au fil des saisons, il a pris confiance en remontant plus facilement les ballons. C’est un de ces joueurs qui acceptent très bien le coaching, et je pense qu’il va continuer à progresser avec les entraîneurs qu’il va avoir au PSG. »

Oui, mais voilà, se faire une place au PSG n’a pas été une évidence pour tous les défenseurs passés par le club de la capitale et l’arrivée de Zabarnyi est accompagnée de plusieurs interrogations, sportives ou non. L’Ukrainien débarque avec l’étiquette du potentiel successeur de Marquinhos, 31 ans, qui reste le capitaine emblématique de l’équipe et l’un des grands chouchous du Parc des Princes, son jardin depuis tant d’années. Le Brésilien enchaînera bien une treizième saison au sein du club de la capitale.

L’autre droitier d’une défense centrale remplie de gaucher (Lucas Beraldo, Kimpembe et Willian Pacho) va donc devoir se battre pour garder sa place. Il pourra déjà profiter de l’absence de Zabarnyi lors de la Supercoupe d’Europe. Pas de tarte au citron périmée, cette fois, mais bien un délai trop court pour l’Ukrainien qui aura le temps de prendre ses marques lors des premiers matchs de championnat. Milan Škriniar ? Sergio Ramos ? Thilo Kehrer ? Marquinhos a vu passer des concurrents, sans jamais vraiment perdre sa place de titulaire. La cohabitation devrait être possible cette saison, avec la phase de groupe de Ligue des champions à huit matchs et le calendrier toujours plus infernal pour les clubs comme le PSG, qui a (re)pris l’habitude de ne laisser aucune miette. Ce sera véritablement au printemps, en mars, en avril et en mai que l’on saura qui de Zabarnyi ou Marquinhos sera le numéro un aux côtés de Pacho dans la charnière parisienne.

Quelle cohabitation avec Matveï Safonov ?

La situation de Marquinhos pourrait bien faire parler dans le vestiaire parisien, mais ce n’est pas le seul. Ce transfert importe inévitablement le conflit entre la Russie et l’Ukraine, avec la présence du Russe Matveï Safonov au sein de l’effectif des champions de France. « Je me suis demandé : que puis-je faire de mieux pour mon pays ?, se questionnait par ailleurs Zabarnyi dans un entretien avec The Times. J’ai pensé à retourner me battre. Je peux simplement prendre les armes et apprendre. Lorsque la guerre a éclaté, j’ai donné beaucoup d’argent pour notre armée, pour notre peuple, pour mes amis qui partent à la guerre et défendent notre pays. » Le foot reste politique et il y a des précédents récents, pas plus tard que cette année, lorsque le portier Anatoliy Trubin avait refusé de saluer Aleksandr Golovin avant la rencontre entre Benfica et Monaco.

Trubin with the handshake blank of golovin 👏👏👏 The russia nt player completely dumbfounded… If only there were countless reasons 😵‍💫 pic.twitter.com/fEQl19KnGQ — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 27, 2024

Une situation bien différente de celle de Ruslan Malinovskyi, qui avait serré la main du Russe… avant de devoir s’excuser sur ses réseaux sociaux. Sachant qu’ils seront coéquipiers, la situation ne sera pas la même pour Zabarnyi et Safonov. Meilleure ? Pas forcément selon un connaisseur de la société ukrainienne, qui s’était exprimé dans L’Équipe : « Ça me paraît impossible que les Ukrainiens acceptent que les deux joueurs se côtoient, soient pris en photos ensemble, fêtent des titres ensemble. » « S’il y a une photo entre eux ou si on les voit en train de parler ensemble à l’entraînement, je pense qu’il aura vraiment des gens en colère en Ukraine », enchaîne Andrew Todos, journaliste anglo-ukrainien au micro de RMC Sport. Il faudra voir si Safonov restera au club dans les prochains jours, et comment les dirigeants parisiens et Luis Enrique ont réfléchi à la gestion de cette situation potentiellement tendue. Un précédent, encore, en 2022, quand Malinovskyi et Alekseï Miranchuk avaient évolué ensemble sous le maillot de l’Atalanta. Résultat : une saison passée dans le même vestiaire et des polémiques obligeant l’Ukrainien à s’excuser après avoir célébré et parlé avec le joueur russe. Tout ce que le PSG aimerait éviter.

