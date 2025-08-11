S’abonner au mag
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham

Gianluigi Donnarumma ne sera pas dans le groupe pour affronter Tottenham

RFP, avec JD
Le PSG fera sans Donnarumma

La tartelette au citron devait être périmée.

Eh non, ce n’est pas une intoxication alimentaire qui explique l’absence de Gianluigi Donarumma de la liste du Paris Saint-Germain pour affronter Tottenham mercredi en Supercoupe d’Europe. Le portier italien de 26 ans n’a, selon L’Équipe, tout simplement pas été retenu par Luis Enrique dans le groupe qui se déplace à Udine. C’est bien  Lucas Chevalier qui sera aligné dans les buts parisiens.

Chelsea et Manchester United intéressés

Le divorce semble bien acté : Gigi Donnarumma va bien devoir trouver un nouveau club cet été, à moins qu’il ne souhaite chauffer la banquette parisienne pendant sa dernière année sous contrat. L’ancien de l’AC Milan pourrait bien rebondir du côté de l’Angleterre où Chelsea et Manchester United lui font les yeux doux. Reste à savoir s’ils seront prêts à mettre les billets sur la table pour l’un des héros de la dernière Ligue des champions.

Connaissant les pigeons, on a peu de doute.

Un énorme dispositif de sécurité est prévu pour PSG-Tottenham

RFP, avec JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Allez-vous prendre un abonnement à Ligue 1 + ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
137
82

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine