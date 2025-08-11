Le PSG fera sans Donnarumma

La tartelette au citron devait être périmée.

Eh non, ce n’est pas une intoxication alimentaire qui explique l’absence de Gianluigi Donarumma de la liste du Paris Saint-Germain pour affronter Tottenham mercredi en Supercoupe d’Europe. Le portier italien de 26 ans n’a, selon L’Équipe, tout simplement pas été retenu par Luis Enrique dans le groupe qui se déplace à Udine. C’est bien Lucas Chevalier qui sera aligné dans les buts parisiens.

Chelsea et Manchester United intéressés

Le divorce semble bien acté : Gigi Donnarumma va bien devoir trouver un nouveau club cet été, à moins qu’il ne souhaite chauffer la banquette parisienne pendant sa dernière année sous contrat. L’ancien de l’AC Milan pourrait bien rebondir du côté de l’Angleterre où Chelsea et Manchester United lui font les yeux doux. Reste à savoir s’ils seront prêts à mettre les billets sur la table pour l’un des héros de la dernière Ligue des champions.

Connaissant les pigeons, on a peu de doute.

