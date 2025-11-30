S’abonner au mag
Coupe de France : ça passe pour Troyes

TJ
Un bon dimanche de foot.

Ce dimanche, au lendemain d’une soirée marquée par la belle communion entre les joueurs d’Écotay-Moingt et de l’ASSE et la qualification de l’AS Gosier de Claudio Beauvue, la Coupe de France n’a pas réservé tant de surprises qu’elle en a l’habitude. Logique respectée sur la plupart des terrains, où Troyes, leader de Ligue 2, s’est dépatouillé du piège UF Touraine (0-2), pensionnaire de National 3. Fin de parcours en revanche pour Aurélien Deniel et Plouvorn (R1), battus 2-1 par Les Sables-d’Olonne.

Sur les autres pelouses, Avranches (N2) s’en est sorti contre les Franciliens d’Aubervilliers (N3), Chantilly (N3) a fait respecter sa loi à Cormontreuil (R1) et Saint-Cyr Collonges s’en est sorti contre Rhône-Vallées, une équipe de son niveau (R1). Les chanceux du week-end peuvent potentiellement tomber sur des clubs de Ligue 1 au prochain tour, eux qui entrent dans la compétition à partir des 32es de finale.

Qui aura le gros poisson ?

