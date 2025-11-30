Liverpool se relance à West Ham

West Ham 0-2 Liverpool

Buts : Isak (60e) & Gakpo (90e+2) pour les Reds

Expulsion : Paquetà (84e) pour les Hammers

C’était poussif, mais ça passe pour Liverpool.

Ce dimanche, au stade olympique de Londres, les Reds se sont relancés en championnat en tapant West Ham (0-2). Une victoire sur la plus courte des marges pour les hommes d’Arne Slot, qui mettent fin à une hémorragie de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, dont les deux derniers revers à la maison. En manque cruel de points, Liverpool en empoche trois et remonte à hauteur de Manchester United, à la huitième place de la Premier League.

Isak décisif

Clinique, le LFC a su mettre l’accélérateur quand il le fallait. À l’image d’Alexander Isak, en manque de confiance, qui a montré la voie aux siens à l’heure de jeu. Les affaires de West Ham ne se sont pas arrangées à dix minutes du terme, quand Lucas Paquetá a eu la merveilleuse idée de s’exclure tout seul, en balançant tous les noms d’oiseaux qu’il connaît dans sa langue natale pour invectiver l’arbitre. Avec, en prime, un applaudissement bien ridicule auprès de l’homme en noir qui venait de l’exclure.

🤩 ALEXANDER ISAK ENFIN BUTEUR AVEC LES REDS ! 💫 L’attaquant suédois inscrit son tout premier but en Premier League sous le maillot de Liverpool 🔴#WHULIV | #PremierLeague pic.twitter.com/ZpC00NaWIX — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 30, 2025

Un fait de jeu antisportif très bête, qui aura signé l’abdication totale de West Ham, endeuillé quelques heures plus tôt par la disparition du joueur le plus capé de son histoire, la légende Billy Bonds. Les Hammers ont encaissé un second but par Cody Gakpo dans le temps additionnel, pour définitivement sceller la victoire liverpuldienne.

Arne Slot peut dormir un peu plus tranquillement.