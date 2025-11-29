Le Paris FC et Auxerre restent bons amis

Paris FC 1-1 Auxerre

Buts : Kebbal (32e SP) pour le PFC // Diomandé (40e) pour l’AJA

Un partout, balle au centre.

Dans un duel entre équipes en quête de confiance, le Paris FC et Auxerre ne sont pas parvenus à se départager (1-1). Bonne nouvelle toutefois pour les Icaunais : ils ont (enfin) marqué un but ! Ce sont pourtant les Franciliens qui avaient pris le meilleur départ grâce à un penalty détecté par la vidéo pour une main de Clément Akpa dans les airs et transformé par Ilan Kebbal (1-0, 32e).

Diomandé, enfin !

Une bien triste nouvelle pour la lanterne rouge qui, à ce moment-là, reste sur plus de 500 minutes sans trouver le chemin des filets. Une série finalement interrompue par un défenseur en la personne de Sinaly Diomandé, dont la tête passe la ligne grâce notamment à une mauvaise appréciation d’Obed Nkambadio (1-1, 40e). Comme contre Lyon voilà une semaine, les Auxerrois se procurent plusieurs opportunités, mais Lassine Sinayoko ou Sekou Mara (qui n’hésite pourtant pas à tenter une bicyclette) restent muets. L’AJA reste donc en dernière position, tandis que les Franciliens sont toujours calés dans le ventre mou de cette Ligue 1.

Les résultats mais pas forcément la gueule d’un dernier.

