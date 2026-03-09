Pourquoi la 9e journée du championnat argentin n’a pas eu lieu

Footballeurs de tout le pays unissez-vous. Toutes les rencontres qui devaient se disputer ce week-end et comptant pour la 9e journée du tournoi d’apertura en Argentine ont été reportée à une date ultérieure. Les équipes ont en effet refusé de jouer en soutien au président de la fédération argentine, Claudio Tapia, visé par une procédure pour suscpision de fraude ouverte le 28 février dernier.

Des soupçons de fraude à l’origine des évènements

Le comité exécutif de la ligue professionnelle argentine a donc décidé, à l’unanimité, de mener une grève pendant cinq jours, toutes catégories confondues le 23 février dernier. Cette décision a donc affecté toutes les rencontres de cette 9e journée de championnat qui devait se jouer du jeudi 5 à ce lundi 9 mars. Un soutien net à la Fédération argentine embourbée dans une enquête diligentée par les autorités fiscales depuis décembre 2025. Les autorités fiscales accusent l’AFA d’avoir illégalement conservé les cotisations retraite d’employés et de joueurs, et omis de régler des impôts entre mars 2024 et septembre 2025, pour un montant total d’environ 12 millions d’euros.

Une enquête pénale a également été ouverte à l’encontre de Claudio Tapia, le trésorier de l’AFA Pablo Toviggino, le secrétaire général Cristian Malaspina, et le directeur général, Gustavo Lorenzo. Les quatre hommes étaient convoqués par la justice le 5 mars, qui a donc marqué le début de la grève, mais seront finalement entendus le 12 mars selon la presse argentine.

Justice partout, football nulle part.

