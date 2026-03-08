Lens revient à un point du PSG !

Lens 3-0 Metz

Buts : Abdulhamid (44e), Thauvin (46e), Haidara (52e) pour les Sang et or

Pas de fatigue qui soit. Malgré le combat de haute volée jeudi face à l’OL, Pierre Sage a aligné ce dimanche après-midi le même onze de départ. La donne était simple pour les Lensois : gagner pour revenir à un point de la première place occupée par le Paris Saint-Germain. Les Sang et Or ont ainsi profité du coup d’arrêt des Parisiens face à Monaco (1-3) pour refaire leur retard sur la première place contre Metz, qui manque l’occasion de revenir à trois points de la place de barragiste, avec un succès net et sans bavures.

Match des premières

Les Messins ont eu beau décrocher la première frappe de la rencontre avec Fodé Ballo-Touré (7e), ils n’ont pu que retarder l’échéance de l’ouverture du score lensoise. Si Mathieu Udol a vu Jonathan Fischer le mettre en échec coup sur coup (15e) et Abdallah Sima a souvent péché à la finition (18e, 25e, 37e), c’est finalement de Saud Abdulhamid qu’est venue la lumière. Adrien Thomasson a réussi à déborder l’aile gauche des Grenats pour aller centrer fort à mi-hauteur vers Sima qui a centré en retrait pour Abdulhamid, auteur d’une magnifique demi-volée croisée du droit pour ouvrir son compteur personnel en Ligue 1 cette saison et donner l’avantage aux Lensois (1-0, 44e).

Bollaert peut exploser : Lens trouve la faille juste avant la pause 💥 Et revient provisoirement à un petit point du PSG...#RCLFCM pic.twitter.com/KBmYQT2VmU — L1+ (@ligue1plus) March 8, 2026

Les protégés de Pierre Sage ont donc réussi à frapper un grand coup juste avant la pause, avant que Florian Thauvin n’ait réussi à faire le break moins d’une minute après le début de la seconde période. Parfaitement servi par Adrien Thomasson, le champion du monde 2018 est venu conclure du gauche aux abords de la surface de réparation messine (2-0, 46e). Pas de répit pour la défense mosellane, puisque six minutes plus tard, Amadou Haidara, entré en jeu à la pause, a inscrit son premier but sous les couleurs nordistes au terme d’un une-deux avec Udol achevé par une frappe croisée dans le petit filet opposé (3-0, 52e). Les Messins enchaînent donc une quatrième défaite consécutive et restent bons derniers du championnat.

La course au titre relancée.

RC Lens (3-4-3) : Risser – Čelik (Haidara, 46e), Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin (Sotoca, 63e), Édouard (Fofana, 63e), Sima (Bermont, 83e). Entraîneur : Pierre Sage.

FC Metz (4-1-4-1) : Fischer – Colin, Sané, Gbamin, Ballo-Touré (Mboula, 73e) – Traoré (Deminguet, 46e) – Sarr (Tsitaishvili, 72e), Munongo (Mbala, 54e), Touré, Kvilitaia (Hein, 54e) – Diallo. Entraîneur : Benoît Tavenot.

