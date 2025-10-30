Pierre Sage et Stéphane Le Mignan n’ont pas apprécié l’ambiance à Saint-Symphorien

Quand y en a plus, y en a encore.

Le Metz-Lens de ce mercredi (2-0) aurait du n’être que l’histoire de la rédemption messine, conclue par l’obtention du bâton de Bourbotte. Mais le football a encore été mis trois fois en pause pour des insultes, chants homophobes venus des tribunes et violences entre supporters, principalement dans la tribune est de Saint-Symphorien, abritant la Horda Frenetik et le parcage visiteur.

Pierre Sage, l’entraîneur lensois, n’a pas mâché ses mots après la rencontre « Les deux camps des supporters ont eu des chants qui ne plaisent pas à la LFP. J’ai trouvé cette ambiance atroce, à l’image de notre match », a-t-il déclaré, des propos relayés par L’Équipe. Son homologue messin Stéphane Le Mignan a renchéri : « Devoir interrompre le match plusieurs fois pour des bagarres, des insultes et des chants homophobes, c’est vraiment fatigant. » Trois interruptions (28e, 39e, 70e) pour rappeler que la lutte contre les discriminations dans le foot français reste un combat loin d’être gagné.

Comme une impression de déjà vu

Ce triste épisode n’est pas isolé. Ces dernières saisons, la LFP a multiplié les interruptions et sanctions pour des chants homophobes : PSG-OM, Nice-Lyon, Montpellier-Nantes… Les stades de Ligue 1 rejouent trop souvent le même refrain, celui d’un folklore dépassé, que la Ligue tente de sanctionner sans toujours parvenir à l’éradiquer. En septembre dernier, le PSG avait écopé d’une fermeture partielle du virage Auteuil après des chants discriminatoires lors du Classique.

Et le mal dépasse désormais le cadre professionnel. Dans le foot amateur, les dernières semaines ont été marquées par des scènes de violence glaçantes : bagarre générale à Avignon-Aubagne (N2), insultes envers un arbitre à Évreux, et agression d’un dirigeant de l’US Culoz en Savoie.

Il ne faudra pas s’étonner du prochain arrêté préfectoral.

Metz revit, Lens et Lille font la grimace