Une défense remaniée pour l’OM face à l’Union saint-gilloise ?

Une défense remaniée pour l'OM face à l'Union saint-gilloise ?

De Zerbi brouille les pistes.

Ce mardi, l’Olympique de Marseille se déplace en Belgique pour affronter l’Union Saint-Gilloise, pour le compte de la sixième journée de Ligue des champions. Après son succès face à Newcastle (2-1), l’OM pourrait s’installer confortablement dans le top 24 en cas de nouvelle victoire.

Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi pourrait aligner une défense inédite. Lors de la dernière séance d’entraînement ce lundi, l’entraineur italien a mis de côté Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard au moment de constituer l’équipe des probables titulaires, comme le rapporte L’Équipe. Une décision pas si étonnante au vu de la forme de chacun.

Trois absents de longue date

Titulaire dans toutes les rencontres de Coupe d’Europe cette saison, Benjamin Pavard montre des signes de fébrilité ces dernières semaines, tandis que Balerdi peine à trouver de la régularité. À l’inverse, les joueurs alignés lors de cet entraînement (Amir Murillo, Nayef Aguerd, Emerson Palmieri) semblent en jambes et pourraient constituer la ligne de trois défenseurs, flanqués de Timothy Weah et Igor Paixão sur les côtés.

Pour cette rencontre en terres belges, De Zerbi va devoir faire sans trois absents de longue date : Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri. Pierre-Emile Højbjerg est lui de retour au milieu de terrain, après quelques jours d’absence pour cause de maladie.

Assez pour stopper Promise David ?

En direct : Union saint-gilloise - Olympique de Marseille (0-0)

