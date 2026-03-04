La blessure de Kylian Mbappé plus grave que prévu ?

Peur sur Madrid ? Alors que Kylian Mbappé est diminué depuis la mi-décembre en raison d’une entorse au genou gauche, son pépin pourrait s’avérer plus problématique que prévu.

Selon la Cadena SER, le staff madrilène estime à environ trois semaines la durée de convalescence de l’international français, espérant qu’il pourra être de retour pour le huitième de finale retour de Ligue des champions face à Manchester City. Problème, ce plan convainc moyennement l’entourage du joueur, qui préférerait que Mbappé soit complètement rétabli avant d’envisager un retour à la compétition.

🫥 El estado REAL de @KMbappe 🚑 ⚠️🦵 "La lesión es realmente importante, quedan 100 días para el Mundial y a Mbappé no le sobra ninguno" 😠💢 "El entorno de Mbappé NO COMPARTE los plazos de recuperación establecidos por el Real Madrid" 🚨 Info. de @AntonMeana #ElLarguero‼️ pic.twitter.com/09Syoluadq — El Larguero (@ellarguero) March 4, 2026

« Le ligament croisé est à bout »

Comme l’explique le journaliste Antón Meana au micro de la radio espagnole, l’entourage de Mbappé craint une rechute à quelques mois de la Coupe du monde s’il devait forcer sur son genou : « Le ligament croisé postérieur gauche du joueur est à bout. On parle d’entorse, puisque c’est ce qu’indique le rapport médical, mais la blessure est sérieuse. Il reste cent jours avant la Coupe du monde, et Mbappé ne peut se permettre d’en perdre un seul. Ces cent jours sont cruciaux pour sa guérison complète. »

Jurisprudence Rodrygo.

