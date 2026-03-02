Pas d’opération prévue pour Kylian Mbappé, en soins à Paris

Le bistouri reste a priori au vestiaire. Diminué depuis la mi-décembre en raison d’un genou gauche qui couine, Kylian Mbappé est actuellement à Paris avec le staff du Real Madrid, non pas pour faire un petit coucou à ses anciens potes du Paris Saint-Germain, mais bien pour faire « un point précis sur l’évolution » de sa blessure, a appris l’AFP ce lundi. Bonne nouvelle pour les supporters des Merengues : aucune « intervention chirurgicale » n’est envisagée « à ce stade », selon l’entourage du joueur.

Rapport médical de Mbappé. — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) March 2, 2026

« Il vaut mieux ne pas fixer de délai »

Plus tôt dans l’après-midi, le club madrilène avait communiqué sur la nature de la blessure du champion du monde 2018, confirmant qu’il s’agissait bien d’une entorse au genou gauche, comme l’avait établi le diagnostic initial. « Il n’existe aucun désaccord » entre le Mbappé et le Real Madrid concernant la prise en charge de cette blessure, a assuré son entourage auprès de l’AFP. Aucune information n’a été communiquée sur la durée de son indisponibilité.

Ce dimanche, Álvaro Arbeloa s’était exprimé concernant l’absence de son attaquant, expliquant que le club faisait preuve de prudence : « Kylian ? Nous savons très bien ce qui lui arrive. Ce que nous voulons maintenant, c’est qu’il se remette de ses douleurs pour qu’il revienne à 100 %, avec confiance et la plus grande sécurité possible, lorsqu’il sera complètement rétabli et que ses douleurs auront disparu. Nous verrons au jour le jour. Pour l’instant, il vaut mieux ne pas fixer de délai et le laisser évaluer ses sensations. En fonction de cela, nous prendrons une décision. »

Quand Mbappé n’est pas là, c’est Vinícius et Gonzalo García qui dansent.

Lucien Muller, ce pionnier oublié du football français