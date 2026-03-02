S’abonner au mag
Le Portugal s'inquiète pour Cristiano Ronaldo

Le poids des années. Cristiano Ronaldo est sorti sur blessure lors de la victoire d’Al Nassr contre Al-Feiha (3-1), ce samedi soir en Saudi Pro League. Un succès, oui, mais une soirée à oublier pour la star portugaise.

L’homme aux 965 buts a raté un penalty, avant de quitter le terrain diminué. Son entraîneur Jorge Jesus a tenu à rassurer sur l’état de santé de son attaquant phare en conférence de presse : « Il ressentait une fatigue musculaire. Après avoir marqué le 2-1, je n’ai pas voulu prendre de risque et je l’ai remplacé. Le service médical va évaluer son état, mais il ne s’agissait que d’une fatigue musculaire. »

Panique au Portugal

Depuis, c’est silence radio et cela suffit à faire paniquer tout le monde (ou presque) au Portugal, où médias et supporters craignent que l’état physique du Portugais puisse le priver de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet). À 41 ans, le rendez-vous estival nord-américain représente sa dernière de remporter le titre suprême.

Un tour à la salle de muscu pour se remettre d’équerre et ça devrait le faire.

Cristiano Ronaldo bientôt au cinéma ?

