Un tacle assassin en Jupiler Pro League

  • Jupiler Pro League
  • J27
  • Charleroi-Bruges (1-2)

« C’est haut mais ça ne reste pas, ça glisse. » Lors de la confrontation entre le Sporting Charleroi et le Club Bruges, l’international algérien Kévin Van Den Kerkhof a envoyé un tacle assassin sur le Grec Chrístos Tzólis.

À la 61e minute d’un match agité, le latéral droit carolo a décidé de foncer sur le joueur brugeois pour le sécher, un Sunday League Tackle comme disent nos voisins anglais. Grosse bêtise : à ce moment-là, Charleroi gagne 1-0. Finalement, la Venise du Nord s’est imposée 2-1 dans les toutes dernières minutes grâce à un but de Joel Ordóñez. Le carton rouge n’a pas dû aider…

Alors que Tzolis pose fièrement avec son bobo après la victoire, Van Den Kerkhof a dû se faire gronder par son coach. Même si, pour Charleroi, c’est aussi de la faute des arbitres.

Charleroi voit rouge

C’est la même dans tous les pays : les arbitres sont critiqués. Après le match, l’attaquant carolo Aurélien Scheidler était remonté contre l’arbitrage : « Des corners sifflés qui n’en sont pas, un carton rouge sorti si rapidement, l’arbitre qui ne veut pas siffler la fin du match, Charleroi dérange. On a essayé de se taire, de prendre sur nous toute la saison, mais ce soir, c’est trop. C’est un scandale. »

Il ajoute : « Je ne veux pas remettre la faute uniquement sur les arbitres, mais toute la saison, il y a eu des décisions contre nous. Très difficile de retenir le positif à chaud ; ce soir, on est juste frustrés. »

Charleroi dérange, évidemment !

