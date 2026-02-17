Le Club Bruges privé d’un joueur important contre l’Atlético de Madrid ?

Bruges n’est plus un petit Poucet. Il était d’ailleurs huitième-de-finaliste la saison passée, alors attention au piège pour l’Atlético de Madrid. C’est en tout cas le message qu’a voulu faire passer le Croate Ivan Leko.

« Le monde du football nous considère comme des petits, qui n’ont rien à perdre, et l’inverse pour eux. Mais ils ne nous sous-estimeront pas. Ils seront à leur meilleur niveau et nous devons atteindre le nôtre contre une telle équipe, explique le coach des Blauw en Zwart. Il faudra montrer le même courage défensivement, dans le pressing et l’agressivité. Mais il n’y aura pas de grande adaptation. Nous croyons en nos chances. Ils sont capables d’obtenir un résultat quand cela compte, mais nous savons aussi jouer sous pression. »

La menace Lookman

Côté Madrid, l’arrivée d’Ademola Lookman fait un bien fou en attaque. Auteur de 2 buts en 4 matchs, le Nigérian est en feu pour ses débuts avec les Colchoneros. Sauf surprise, il sera de la partie mercredi.

Pour Bruges, Christos Tzolis ne touchera certainement pas le ballon étoilé. Après plusieurs petites blessures et une maladie, l’ailier grec, qui a donné 16 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, est en manque de rythme et ne devrait pas être aligné, rapporte Ivan Leko.

Un petit coup de bluff ou un vrai coup dur ?

Un derby madrilène, un choc allemand : on connaît le programme complet des 8es de finale de C1