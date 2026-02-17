S’abonner au mag
Les biathlètes français ont déjà battu la Norvège... sur FIFA

Peu importe le résultat sur la piste, les Bleus ont déjà gagné le match qui compte. Alors que les biathlètes français et norvégiens s’affrontent ce mardi pour une médaille d’or dans le relais hommes des Jeux olympiques de Milan-Cortina, ils ont joué la première manche sur le rectangle vert.

À la veille de chausser les skis, Français et Norvégiens se sont défiés lors d’une soirée FIFA dans leur hôtel. Eric Perrot et Fabien Claude ont ainsi fait la paire pour un deux-contre-deux face aux Scandinaves Isak Frey et Vetle Christiansen.

À ce petit jeu, les Bleus l’ont emporté sous les couleurs d’Arsenal, face au Liverpool à la sauce nordique. Le tout sous le regard amusé des autres biathlètes français, Oscar Lombardot et Émilien Jacquelin, récent médaillé de bronze sur la poursuite.

D’accord, mais est-ce qu’Arsenal a gagné avec la manière, cette fois-ci ?

Vitinha est-il le même joueur que son père ?

