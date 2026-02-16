Piégé à Gérone, le Barça laisse la tête au Real Madrid

Gérone 2-1 Barcelone

Buts : T. Lemar (62e), F. Beltran (87e) pour les Blanquivermells // P. Cubarsí (59e) pour les Blaugrana.

Expulsion : J. Roca (90e+9)

Y que fue ? Quelques jours après la claque reçue au Metropolitano en Coupe du Roi (4-0), le FC Barcelone a de nouveau chuté sur la pelouse de Gérone, en Liga (2-1), et voit son ennemi merengue prendre seul les commandes du championnat grâce à sa victoire face à la Real Sociedad samedi dernier (4-1). Les Catalans auront de quoi nourrir des regrets, et pourront ressasser ce penalty manqué par Lamine Yamal, qui expédiait son ballon sur le poteau de Gazzaniga juste avant la mi-temps (45e+3).

Si ce même poteau avait déjà sauvé le portier de Gérone un peu plus tôt dans le match, c’est bien la tête de Pau Cubarsí qui a trompé Gazza peu avant l’heure de jeu sur une galette adressée par l’international français Jules Koundé (0-1, 59e). Un avantage de (très) courte durée, puisque Thomas Lemar, lui aussi international tricolore, a égalisé dans la foulée, à la réception d’un centre et couvert par ce même Cubarsí (1-1, 62e). Joan Garcia, doublement impérial face à Ivan Martin puis Viktor Tsygankov, n’a toutefois rien pu sur la frappe du droit de Fran Beltran (2-1, 86e).

Signalé hors jeu sur son but égalisateur en toute fin de partie, Robert Lewandowski n’a pu empêcher la nouvelle défaite barcelonaise. Deuxième du classement, le Barça compte deux longueurs de retard sur le Real Madrid, tandis que Gérone (12e) se donne de l’air sur la zone rouge.

No hiciste na !

La malédiction a poursuivi Ter Stegen jusqu’à Gérone