Barcelone poursuit son sans-faute

Gérone 1-4 Barcelone

Buts : Stuani (80e) pour Gérone // Yamal (30e et 37e), Olmo (47e) et Pedri (64e) pour Barcelone

Cinq match, quinze points.

C’est le sans-faute qu’affiche Barcelone en ce début de saison de Liga, qui a vu le leader battre Gérone grâce notamment à un doublé de Lamine Yamal ce dimanche. Le tombeur de la France à l’Euro a d’abord profité d’une perte de balle de David Lopez pour ouvrir le score à la demi-heure de jeu, puis il a récidivé cinq grosses minutes plus tard par un enroulé. Dans le reste de la première période, Alejandro Balde et Bryan Gil se sont également procurés des occasions sans toutefois parvenir à trouver la faille.

Une passe décisive pour Koundé

En seconde mi-temps, deux autres hommes ont réussi à tromper Paulo Gazzaniga : Dani Olmo sur un service de Jules Koundé dès le retour des vestiaires, et Pedri pour enfoncer le clou. Et hormis une opportunité pour Viktor Tsygankov, la majorité des actions ont été catalanes : Robert Lewandowski a par exemple frappé sur le portier, et Yamal a raté de peu le triplé. Cependant, les locaux ont sauvé l’honneur sur la fin via Cristhian Stuani tandis que Ferran Torres a été expulsé en raison d’un tacla dangereux.

Le Barça risque de ne jamais vouloir lâcher son joyau, et réciproquement.

