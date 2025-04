À 10 pendant 90 minutes, les Rangers tiennent le 0-0 contre l’Athletic Club

Glasgow Rangers 0-0 Athletic Club

Expulsion ; Pröpper (13e) côté écossais

L’Athletic Club a coché le 21 mai sur son calendrier. Il rêve d’être chez lui pour la finale de la Ligue Europa, mais pourrait juste être devant son canapé jeudi prochain. Les Basques se sont pris les pieds à Glasgow, dans la fureur d’Ibrox, étant incapables de marquer face aux Rangers (0-0). Une prestation pas si nulle si on ne sait pas que les frères Williams ont joué pendant plus de 90 minutes en supériorité numérique.

Nouveau gardien pour les Rangers

Le Néerlandais Robin Pröpper, en position de dernier défenseur, a en effet pris son rouge à la 13e minute en cisaillant Nico Williams, et malgré 13 minutes de temps additionnel, un penalty, 71 % de possession, 19 tirs, et 3 000 supporters de Bilbao dingues à faire le voyage en Écosse, les Espagnols n’ont pas marqué. Les palmes des ratés sont à mettre à l’actif de l’attaquant Maroan Sannadi (40e, 49e, 59e) et de Berranguer, qui a marqué hors jeu puis a raté son penalty (76e et 82e). Barry Ferguson, l’entraîneur des Rangers, a bien fait d’avoir changé son gardien : Liam Keally, le titulaire à la place du vénérable Jack Butland, a réalisé un match plein. Cette partie permet aux Écossais, héroïques, de rêver du dernier carré de la Ligue Europa. Et pourquoi pas d’un remake de 2022. Ils étaient allés jusqu’en finale.

Lyon ne connaît pas encore le nom de son futur adversaire.

