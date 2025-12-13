Saint-Étienne accroché par la lanterne rouge Bastia, Troyes a le champ libre

Saint-Étienne 2-2 Bastia

Buts : Davitashvili (24e et 81e) pour les Verts // Sebas (19e) et Tomi (34e) pour les Corses

L’art de se saborder.

Bastia peut remercier Johny Placide, sorti gagnant de son duel fatidique avec Florian Tardieu, qui avait la balle de match pour l’AS Saint-Étienne à quelques minutes du terme. Un arrêt sur penalty qui permet à son Bastia, bonne lanterne rouge de Ligue 2, de ramener un très bon point de Geoffroy-Guichard en gardant le score à 2-2. Avant lui, ses coéquipiers avaient déjà fait le taf pour compliquer la soirée des Stéphanois, qui ont couru deux fois après le score.

Inspirés, les Bastiais ont ouvert la marque peu avant la vingtième minute de jeu par Jeremy Sebas. L’ASSE à réaction a égalisé quelques minutes plus tard par Zuriko Davitashvili, trouvé dans la surface corse d’une passe laser de Maxime Bernauer et qui a remis les deux équipes à égalité. Avant de retourner aux vestiaires, le SCB a encore refroidi Geoffroy-Guichard, privé de ses deux kops, par un but de Felix Tomi, et sur une passe décisive de Johny Placide s’il vous plaît (34e).

Troyes a le champ libre

Durant le restant de la rencontre, les hommes d’Eirik Horneland ont couru après cette fameuse égalisation, finalement venue d’une passe de Lucas Stassin et d’un joli enchaînement contrôle frappe sous la barre de Zuriko Davitashvili, auteur d’un doublé et désormais co-meilleur buteur de Ligue 2 avec l’Audonien Damien Durand. La soirée aurait pu ensuite être sauvée par Florian Tardieu, mais Johny Placide en a décidé autrement. Les Verts, toujours deuxièmes, ratent une nouvelle occasion de mettre la pression sur Troyes (qui joue à Boulogne, lundi soir) et laissent Le Mans (3e) les rejoindre au même nombre de points. Par conséquent, l’ESTAC peut prendre cinq points d’avance sur ses concurrents à la montée.

[📺 LIVE] 🇫🇷 #Ligue2BKT ⚡ "Partir avec un point c'est magnifique !" ⭐Johny Placide heureux du résultat de Bastia à Saint-Etienne ! pic.twitter.com/x6WhKHmMk4 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 13, 2025

Passionnante Ligue 2, où seul un point sépare le deuxième du cinquième.

Voilà pourquoi on adorait Wahbi Khazri