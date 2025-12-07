S’abonner au mag
France-Sénégal : blague polémique en Argentine

FC
Pas le premier épisode.

En Argentine, lors d’une séquence Tiktok où était convié Sergio Agüero, un influenceur s’est laissé aller à une blague que certains ont qualifié de raciste. Si elle fait polémique, cette vanne a pourtant faire rire l’ancien joueur de Manchester City et de l’Atlético de Madrid.

Alors que le tirage au sort pour la Coupe du monde 2026 est commenté, le Kun pose la question suivante : « La France contre qui ? » Ce à quoi Iriondo, l’un des streameurs, répond immédiatement : « France-Sénégal… C’est l’équipe première contre l’équipe réserve ! »

Avant d’enchaîner : « Bon, c’est la dernière fois qu’on m’invite à une émission… »

Les horaires des matchs des Bleus à la Coupe du monde sont connus !

FC

