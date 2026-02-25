S’abonner au mag
Andre Onana peut-il revenir s’imposer à Manchester United ?

Hé là, qui va là ? Comme le rapporte le Guardian ce mercredi, Andre Onana veut se battre cet été pour le rôle de numéro un à Manchester United. En septembre dernier, le Camerounais de 29 ans avait pourtant quitté le club, devancé par son concurrent Senne Lammens, et s’était fait prêter en Turquie à Trabzonspor.

Un concurrent de taille

Sous Erik ten Hag, Onana, recruté à l’été 2023 pour environ 50 millions d’euros en provenance de l’Inter, était titulaire. Mais il n’a jamais totalement convaincu en Angleterre, et Rúben Amorim l’avait relégué sur le banc en début de saison, avant même l’arrivée de Lammens.

Pendant qu’Onana accumule du temps de jeu en Süper Lig, son jeune rival de 23 ans brille déjà chez les Red Devils. Lammens a tellement impressionné contre Everton qu’il a reçu les éloges d’Edwin van der Sar, légende du club.

La Turquie, c’est bien aussi.

Le gardien de Manchester United validé par Edwin van der Sar

