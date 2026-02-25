Deux groupes de supporters du PSG privés de barrage retour

S’abonner au mag
« Paris SG, tous ensemble on chantera ». Tous, pas vraiment : le Collectif Ultras Paris devrait se présenter sans deux de ses groupes ce mercredi soir pour le match retour contre Monaco. La faute à une bagarre entre les Parias Cohortis et les Urban Paris vendredi dernier après la victoire contre le FC Metz. Les deux groupes de supporters se sont affrontés aux abords du Parc des Princes et sont donc invités à rester chez eux à la suite d’une décision du CUP.

Les amis de mes amis sont mes ennemis

Depuis le sacre en Ligue des champions à Munich, les relations entre les deux groupes se dégradent en raison d’amitiés extérieures. Les Parias Cohortis sont liés aux ultras du Celtic, et lors de la finale, certains se sont retrouvés en opposition avec les Urban Paris, proches des ultras de l’AIK Stockholm. Pas toujours simple à suivre, ces histoires de famille…

Le match face à l’ASM étant classé au niveau 1 sur 5 par la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme, soit l’échelle minimale de risques, la direction de la sécurité du PSG a tout de même organisé une réunion pour s’assurer que la situation à Auteuil allait se régler en interne.

Tous dans le même bateau.

