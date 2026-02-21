Le PSG reprend tranquillement la place de leader

Largement supérieur à Metz, le Paris Saint-Germain a aisément battu la lanterne rouge du championnat de France à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. À la suite de ce succès, obtenu notamment grâce à des buts de tous ses attaquants titulaires, le PSG reprend la place de leader à Lens.

PSG 3-0 Metz

Buts : Doué (3e), Barcola (45e+3) et Ramos (77e)

Comme Lens, le Paris Saint-Germain affrontait un plus mal classé que lui à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Comme Lens, le Paris Saint-Germain avait l’avantage d’évoluer à domicile et faisait figure de favori. Comme Lens, le Paris Saint-Germain a ouvert le score dès la troisième minute de jeu. Comme Lens, le Paris Saint-Germain a breaké assez tôt aux alentours de la mi-temps. Comme Lens, le Paris Saint-Germain n’a pas beaucoup souffert pendant une heure. Mais, à l’inverse de Lens, le Paris Saint-Germain n’a pas craqué et s’est facilement imposé : alors que son concurrent dans la course au titre s’est inexplicablement fait renverser par Monaco malgré une avance vraiment confortable, le club de la capitale a aisément battu Metz. Et c’est là toute la différence qui permet au PSG, ce samedi soir, de reprendre les commandes du championnat avec deux points d’avance sur les Sang et Or. Pour ne plus jamais les lâcher ?

Des ailiers à la fête

Muni d’une équipe remaniée (titularisations de Gonçalo Ramos, Lucas Hernandez, Dro Fernandez, Lee Kang-in…), Paris ne tarde pas à montrer sa supériorité par rapport à la lanterne rouge : servi par Warren Zaïre-Emery à la limite du hors-jeu, Désiré Doué donne l’avantage aux siens au bout d’une poignée de secondes d’un geste peu maîtrisé et en profitant d’un petit coup de chance.

3e but de la semaine pour un Désiré Doué en grande forme ! Un alignement messin très louche 🤔#PSGFCM pic.twitter.com/IKbrQsHOO8 — L1+ (@ligue1plus) February 21, 2026

La suite ? Essentiellement des occasions en faveur du PSG (Bradley Barcola, Achraf Hakimi, Dro, Ramos…), comme il était possible de s’y attendre, et un carton rouge transformé en jaune pour Jean-Philippe Gbamin après recours à la VAR. Finalement, Barcola signe le break en toute logique : dans le temps additionnel de la première période, l’ailier se fait plaisir à la suite d’un corner.

Ramos participe à la teuf

La victoire étant visiblement déjà entérinée à la pause, Luis Enrique décide de faire tourner avec le retour d’Ibrahim Mbaye (à la place de Doué). Pas de quoi changer la physionomie de la rencontre, avec un PSG au petit trot largement plus fort que des Grenats impuissants. Le rythme n’est pas franchement fou, mais les situations offensives sont tout de même assez régulières.

𝗚𝗢𝗡𝗖𝗔𝗟𝗢 𝗥𝗔𝗠𝗢𝗦 🔫 Une finition à montrer dans toutes les écoles de foot ⚽#PSGFCM pic.twitter.com/JzHQkthpoB — L1+ (@ligue1plus) February 21, 2026

Barcola ne passe par exemple pas loin du doublé, tandis qu’il manque quelques centimètres à Ramos pour faire trembler les filets. De l’autre côté du terrain, Jessy Deminguet ne se montre pas assez précis pour relancer le suspense. La chance des visiteurs est passée, et l’inévitable Ramos le prouve en enfonçant le clou sur la fin d’une violente praline. Le trône est à lui, et à ses partenaires…

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Safonov – Hakimi , Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Dro (Neves, 63e), Lee (Vitinha, 63e) – Doué (Mbaye, 46e), Ramos, Barcola (Kvaratskhelia, 64e). Entraîneur : Emery.

Metz (5-4-1) : Fischer – Kouao (Abuachvili, 66e), Sané, Gbamin, Yegbe, Ballo-Touré (Deminguet, 67e) – Michal (Sarr, 66e), Touré (Kvilitaia, 88e), Traoré, Tsitaishvili (Mbala, 88e) – Diallo. Entraîneur : Tavenot.

