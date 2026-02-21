Narcotrafic : Un ancien joueur du Deportivo Cali se rend aux autorités

Fin de la récré pour Víctor Centurión. Ancien joueur du Deportivo Cali en Colombie, le dernier rempart de 40 berges s’est rendu de lui-même à la police paraguayenne, annonce l’AFP. La raison ? Centurión est accusé de faire partie d’un réseau de trafic de drogue dirigé par un fugitif uruguayen qui répond au nom de Sebastián Marset, ancien footballeur, qui est considéré comme le trafiquant le plus recherché du continent sud-américain.

Selon Ingrid Cubilla, procureure de l’unité antidrogue paraguayenne, l’ancien portier aurait joué un rôle « logistique dans la gestion d’aéronefs, de carburant et de contacts internationaux pour le trafic de stupéfiants en provenance de Colombie, du Pérou et de Bolivie ». Incarcéré à la prison de Tacumbú, à Asunción, Centurión risque 22 ans de prison.

Tout va bien.

