S’abonner au mag
  • Autres championnats
  • Paraguay

Narcotrafic : Un ancien joueur du Deportivo Cali se rend aux autorités

AC
3 Réactions
Narcotrafic : Un ancien joueur du Deportivo Cali se rend aux autorités

Fin de la récré pour Víctor Centurión. Ancien joueur du Deportivo Cali en Colombie, le dernier rempart de 40 berges s’est rendu de lui-même à la police paraguayenne, annonce l’AFP. La raison ? Centurión est accusé de faire partie d’un réseau de trafic de drogue dirigé par un fugitif uruguayen qui répond au nom de Sebastián Marset, ancien footballeur, qui est considéré comme le trafiquant le plus recherché du continent sud-américain.

Selon Ingrid Cubilla, procureure de l’unité antidrogue paraguayenne, l’ancien portier aurait joué un rôle « logistique dans la gestion d’aéronefs, de carburant et de contacts internationaux pour le trafic de stupéfiants en provenance de Colombie, du Pérou et de Bolivie ». Incarcéré à la prison de Tacumbú, à Asunción, Centurión risque 22 ans de prison.

Tout va bien.

Affaire Vinícius - Prestianni : Prestianni assure avoir proféré une insulte homophobe à Vinícius Júnior

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Habib Beye va-t-il réussir à l'OM ?

Oui
Non
Fin Dans 16h
59
100
20
Revivez Brest-Marseille (2-0)
Revivez Brest-Marseille (2-0)

Revivez Brest-Marseille (2-0)

Revivez Brest-Marseille (2-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.