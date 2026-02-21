S’abonner au mag
  • A-League
  • J18
  • Melbourne City-Melbourne Victory (1-3)

Le bijou de Juan Mata avec Melbourne Victory

AC
5 Réactions
Le bijou de Juan Mata avec Melbourne Victory

Décidément, le championnat australien a décidé de régaler le monde entier. Outre le CSC dingue de Josh Oluwayemi dans le derby entre Wellington Phoenix et l’Auckland FC, Juan Mata a illuminé un autre derby, en l’occurrence celui de Melbourne. Auteur d’un doublé, le talentueux Espagnol de 37 ans a énormément pesé sur le succès de Melbourne Victory (3-1) face à Melbourne City en ouvrant le score d’un bonbon de frappe enveloppée. À plus de 30 mètres, l’ancien de Manchester United n’a laissé aucune chance au gardien de City, Patrick Beach.

Avec 3 buts et 8 passes décisives (9 si on compte celle délivrée lors de ce même match depuis le rond central) en 18 journées, le tout sous un maillot validé par les Girondins de Bordeaux, Mata s’offre une douce fin de carrière à l’autre bout du monde. Et si c’était ça, le bonheur ultime ?

Juan Mata change de club, mais reste en Australie

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Habib Beye va-t-il réussir à l'OM ?

Oui
Non
Fin Dans 19h
59
95
20
Revivez Brest-Marseille (2-0)
Revivez Brest-Marseille (2-0)

Revivez Brest-Marseille (2-0)

Revivez Brest-Marseille (2-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.