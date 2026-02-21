Le bijou de Juan Mata avec Melbourne Victory

Décidément, le championnat australien a décidé de régaler le monde entier. Outre le CSC dingue de Josh Oluwayemi dans le derby entre Wellington Phoenix et l’Auckland FC, Juan Mata a illuminé un autre derby, en l’occurrence celui de Melbourne. Auteur d’un doublé, le talentueux Espagnol de 37 ans a énormément pesé sur le succès de Melbourne Victory (3-1) face à Melbourne City en ouvrant le score d’un bonbon de frappe enveloppée. À plus de 30 mètres, l’ancien de Manchester United n’a laissé aucune chance au gardien de City, Patrick Beach.

OH MY WORD! JUAN MATA SCORES A SCREAMER FROM LONG RANGE 🚀🤯 The Spaniard chips the goalkeeper from miles out in the Melbourne Derby. Unbelievable 👑 📺 Watch #MCYvMVC live now on 10 Drama, Paramount+ or stream free on 10. pic.twitter.com/AZ6iiM9CTv — Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) February 21, 2026

Avec 3 buts et 8 passes décisives (9 si on compte celle délivrée lors de ce même match depuis le rond central) en 18 journées, le tout sous un maillot validé par les Girondins de Bordeaux, Mata s’offre une douce fin de carrière à l’autre bout du monde. Et si c’était ça, le bonheur ultime ?

