Mercato : Nani quitte le Melbourne Victory

Des nouvelles de Super Nani.

Nani (36 ans) quitte son écurie du Melbourne Victory, comme l’annonce le club australien ce mercredi. L’ancien Mancunien et international portugais (112 capes) n’a joué qu’une petite dizaine de matchs, cette saison (la faute à une blessure depuis janvier), sans trouver le chemin des filets. Il était arrivé lors du dernier mercato estival.

Melbourne Victory can confirm that Luis Nani will depart the Club after the completion of the 2022/23 Isuzu UTE A-League season.

The Club would like to thank Nani for his contribution and wishes him the best for the future.

— Melbourne Victory (@gomvfc) May 31, 2023