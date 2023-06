Damien Da Silva : « Je n’étais pas heureux à Lyon »

Décidément, c’était la soupe à la grimace à l’OL.

Parti au Melbourne Victory en février dernier, Damien Da Silva s’éclate en Australie. Tellement que le défenseur français a même eu le temps d’être élu meilleur joueur de la saison par le club, en seulement douze matchs. Une expérience radicalement différente de la précédente, à Lyon, où il rongeait son frein sur le banc. « Je n’étais pas heureux. C’est d’abord parce que je ne jouais pas. Je savais que ça allait être le plus dur. C’était un de mes challenges, de ne pas lâcher et d’essayer de gratter des matchs », a-t-il confié dans une interview publiée ce dimanche sur sportacaen.fr.

Finalement, ce choix de conquérir le Down Under était plutôt logique pour lui : « Je me suis toujours dit : je préfère largement jouer dans un club d’un niveau inférieur que d’être dans un grand club et ne pas jouer. » « C’était vraiment le bon moment pour partir à l’étranger. En parallèle, j’avais envie de trouver quelque chose de sympa sur le plan humain. On a fait un choix avec ma femme. On voulait une ville sympa, un pays attractif. Melbourne collait bien », a précisé le joueur de 35 ans, tout en ajoutant qu’en Europe, il a « été confronté au problème de l’âge ».

