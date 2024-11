Les médias locaux en colère contre l’Angers SCO

Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens.

Il faudrait rappeler ce dicton à l’Angers SCO, perdu dans les profondeurs de la Ligue 1 (17e), qui joue l’aveugle face à ses propres médias locaux. Ce vendredi, Ouest-France, Le Courrier de l’Ouest, Angers Télé et Oxygène Radio ont opté pour la grève des micros lors de la conférence de presse précédant la rencontre face au Havre, prévue ce week-end. Pourquoi ? Parce qu’à Angers, toute demande d’interview des médias locaux finit systématiquement à la corbeille. « Peu importe le sujet envisagé, le joueur ou le dirigeant demandés, la réponse du service communication, laconique, est toujours non », explique Ouest-France.

Le SCO coupe toutes les demandes d’interviews

À croire que le SCO a adopté le mode économie d’énergie : conférences d’avant-match et zones mixtes, juste ce que la LFP impose. Rien de plus. Et si les médias locaux doivent s’y résigner, ce n’est visiblement pas le cas des nationaux qui, eux, ont le droit à des interviews. Deux poids, deux mesures ? Oui, et sans complexe.

Du côté de la direction, on préfère visiblement jouer au roi du silence plutôt qu’à la baballe. Une réunion organisée ces derniers jours avec le directeur général du club angevin et les médias locaux n’aurait pas changé grand-chose. La situation reste figée, les frustrations s’accumulent, et l’écart se creuse entre le SCO et ses relais locaux.

En se coupant ainsi de son terroir, Angers creuse un peu plus bas, cette fois médiatiquement.

Estéban Lepaul revient sur la mort de son père