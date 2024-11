Pronostic Angers PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG, la Ligue 1 comme remède à Angers

De retour en L1, le SCO d’Angers a connu une entame compliquée avec 8 journées sans la moindre victoire. Battue lors des 3 premiers matchs, la bande de Alexandre Dujeux s’est progressivement adapté aux joutes de la Ligue 1 en signant 4 nuls en 5 matchs dont 1 au Vélodrome face à Marseille (1-1). Finalement, la formation angevine a ouvert son compteur victoire en dominant un autre promu, Saint-Étienne (4-2), à domicile. Sur la lancée de ce premier succès, les Angevins ont réalisé un petit exploit le week-end dernier à Monaco (0-1). Ces derniers résultats ont permis à Angers de sortir de la zone rouge, mais la situation est toujours préoccupante puisque le SCO possède le même nombre de points que l’ASSE, 1re formation relégable. Avec ses 3 réalisations, le capitaine Abdelli est le meilleur buteur de son équipe en plus d’en être le maître à jouer.

En face, le PSG se présente avec la gueule de bois en Anjou. En effet, au pied du mur en Ligue des champions, les Parisiens sont parfaitement rentrés dans leur match face à l’Atlético en ouvrant le score et en étant en totale domination. Une baisse de concentration a permis aux Colchoneros de revenir au score. Malgré de nombreuses tentatives, le PSG a buté sur le bloc madrilène et s’est fait punir sur la dernière occasion du match en étant très naïf. Mal en point en LDC avec cette nouvelle défaite (2-1), Paris retrouve une Ligue 1 où ses erreurs ne sont pas punies comme elles les sont sur le plan européen. En s’imposant successivement dans le Classico (0-3) et contre Lens (1-0) lors des 2 dernières journées, Paris a pris 6 points d’avance sur ses premiers poursuivants. Ce samedi, Luis Enrique pourrait apporter quelques retouches à son XI après la déception européenne. Barcola, auteur de 8 buts déjà en Ligue 1, devrait jouer. Déterminé à repartir de l’avant, le PSG devrait prendre facilement le dessus sur Angers et finir sur une bonne note avant la coupure internationale.

