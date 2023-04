Un petit PSG prend les trois points à Angers

Angers 1-2 PSG

Buts : Thioub (87e) pour Angers // Mbappé (9e, 26e) pour le PSG

En apparence, un choc des extrêmes entre Angers et le PSG, en plein mois d’avril, n’aurait pas un sac d’enseignements à délivrer. Pourtant, c’est peut-être ce vendredi soir, en ouverture de la 32e journée dans l’écrin Raymond-Kopa, que Paris a définitivement plié cette Ligue 1 cuvée 2022-2023. Avant Lens-Monaco ce samedi et Lyon-Marseille dimanche, les Rouge et Bleu se sont rendu le match facile grâce à un doublé de Kylian Mbappé lors de la première demi-heure. Suffisant pour dégoûter des Scoïstes déjà condamnés, mais venus pour jouer, comme si cette réception de l’ogre parisien était la dernière occasion de remplir totalement son stade avant un petit moment.

Kyky et Messi, amis pour la vie

C’est sur un rythme assez débridé, et plutôt plaisant, que ce SCO-PSG débute. Il aurait même pu s’enflammer immédiatement si Ibrahima Niane, parfaitement lancé dans le dos d’Achraf Hakimi et de Sergio Ramos, avait davantage ouvert son pied droit pour tromper Gianluigi Donnarumma qui remporte donc son duel. Un avertissement entendu par Paris, qui va dégainer son arme presque secrète : son duo Mbappé-Messi. Cette association, l’une des rares réussites de la saison parisienne, va frapper deux fois, et pas n’importe comment.

Face au jeu, le champion du monde 2022 trouve Juan Bernat dans la surface qui sert à son tour Mbappé pour l’ouverture du score (0-1, 9e). Angers continue de jouer, presse à six ou sept les sorties de balle parisiennes, attaque beaucoup sur son flanc gauche, mais va se faire punir presque naïvement sur une transition rapide : Messi délivre un bonbon qui dégoûte Cédric Hountondji et offre à Mbappé le soin de claquer un doublé (0-2, 26e). Une passe décisive tout sauf anodine : cette saison, Leo Messi a désormais inscrit 15 buts et délivré 15 passes décisives. Depuis 40 ans, seuls Marco Simone, Eden Hazard et Kylian Mbappé avaient réussi cette prouesse. À la pause, la lumière n’est déjà qu’un lointain souvenir pour la troupe d’Alexandre Dujeux.

24e succès pour Paris

La seconde période est l’archétype des deuxièmes mi-temps du PSG cette saison : il n’y a plus de jeu, plus d’efforts, qu’une conservation de balle stérile suffisante pour contenir les velléités angevines, mais qui lui a causé tant de tort lors d’oppositions plus relevées. Il n’y a qu’une tentative de Mbappé, désireux de repartir avec un ballon pour tuer le temps sur le chemin du retour, qui a un tant soit peu chauffé les gants de Paul Bernardoni à un quart d’heure de la fin.

Surprise : à force de ne rien faire, le PSG s’offre une fin de match sous tension. Sur un centre de Yan Valery, Abdallah Sima remise parfaitement dans les six mètres pour Sada Thioub qui prive Donnarumma d’un clean sheet (1-2, 87e). Trop tard pour Angers, suffisant pour Paris qui continue à se contenter du strict minimum et prend provisoirement onze points d’avance sur l’OM. Le constat est là : hormis le duo Messi-Mbappé, il n’y a pas grand-chose de magique dans ce futur champion-là.

Angers (5-3-2) : Bernardoni – Bamba, Valery, Houtondji, Camara (Thioub, 69e), Kalumba – Hunou, Mendy, Abdelli – Bahoya (Taïbi, 88e), Niane (Sima, 69e). Entraîneur : Alexandre Dujeux.

PSG (3-5-2) : Donnarumma – Danilo, Sergio Ramos, Marquinhos – Bernat (Bitshiabu, 89e), Vitinha (Zaïre-Emery, 89e), Fabian Ruiz, Carlos Soler (Verratti, 61e), Hakimi – Mbappé, Messi. Entraîneur : Christophe Galtier.

