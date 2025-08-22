S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J2
  • PSG-Angers

En direct : PSG-Angers (0-0)

Par Julien Faure, au Parc des Princes
En direct : PSG-Angers (0-0)
0 - 0

À jouer

Alors que ses recrues estivales feront leur première au Parc ce soir, Paris s'avance avec un historique confortable pour cette rencontre, puisque le PSG a remporté ses 18 derniers matchs contre Angers.

Du côté du SCO, une question est sur toutes les lèvres : est-ce la dernière d'Estéban Lepaul sous les couleurs angevines ? Convoité par Rennes, l'attaquant est toujours là, pour combien de temps ?

Comme nous avons ce soir deux équipes qui ont gagné leur premier match de la saison, c'est aussi un choc entre deux équipes du Top 7 auquel on va assister ce soir ! Alors, qui va mettre sa place pour l'Europe en péril ?

Bonsoir tout le monde ! Comment ça va ?

Soir de retour au Parc pour les champions d'Europe parisiens, qui vont évoluer devant leurs supporters pour la première fois depuis le titre en Ligue des champions, le 31 mai dernier.

Face à eux, Angers, vainqueur du PFC lors de la première journée, qui compte toujours dans ses rangs Estéban Lepaul et qui se verrait bien embrocher une deuxième équipe parisienne un moins d'une semaine !

Par Julien Faure, au Parc des Princes

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
10
Revivez PSG-Angers (1-0)
  • Ligue 1
  • J28
  • Psg-Angers
Revivez PSG-Angers (1-0)

Revivez PSG-Angers (1-0)

Revivez PSG-Angers (1-0)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine