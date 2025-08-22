- Ligue 1
- J2
- PSG-Angers
En direct : PSG-Angers (0-0)
Alors que ses recrues estivales feront leur première au Parc ce soir, Paris s'avance avec un historique confortable pour cette rencontre, puisque le PSG a remporté ses 18 derniers matchs contre Angers.
Du côté du SCO, une question est sur toutes les lèvres : est-ce la dernière d'Estéban Lepaul sous les couleurs angevines ? Convoité par Rennes, l'attaquant est toujours là, pour combien de temps ?
Comme nous avons ce soir deux équipes qui ont gagné leur premier match de la saison, c'est aussi un choc entre deux équipes du Top 7 auquel on va assister ce soir ! Alors, qui va mettre sa place pour l'Europe en péril ?
Bonsoir tout le monde ! Comment ça va ?
Soir de retour au Parc pour les champions d'Europe parisiens, qui vont évoluer devant leurs supporters pour la première fois depuis le titre en Ligue des champions, le 31 mai dernier.
Face à eux, Angers, vainqueur du PFC lors de la première journée, qui compte toujours dans ses rangs Estéban Lepaul et qui se verrait bien embrocher une deuxième équipe parisienne un moins d'une semaine !
Paris Saint-Germain
Angers SCO
Par Julien Faure, au Parc des Princes