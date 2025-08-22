En direct : PSG-Angers (0-0)

Bonsoir tout le monde ! Comment ça va ?

Soir de retour au Parc pour les champions d'Europe parisiens, qui vont évoluer devant leurs supporters pour la première fois depuis le titre en Ligue des champions, le 31 mai dernier.

Face à eux, Angers, vainqueur du PFC lors de la première journée, qui compte toujours dans ses rangs Estéban Lepaul et qui se verrait bien embrocher une deuxième équipe parisienne un moins d'une semaine !