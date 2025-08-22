Le PSG fait le job contre Angers

Pour ses retrouvailles avec le Parc des Princes, le PSG s’est contenté d’un petite score face à Angers (1-0), comme la semaine dernière à Nantes, grâce à un but de Fabian Ruiz. Paris est un leader provisoire et anecdotique, mais fait le plein de points en même temps que l’équipe de Luis Enrique prend le temps de préparer sa saison.

PSG 1-0 Angers

But : Ruiz (50e) pour le PSG

Ce ne sera une surprise pour personne, malheureusement, le PSG champion de France et d’Europe en titre n’a pas besoin d’une préparation physique complète pour dominer les plus petits de la Ligue 1 (et même peut-être les autres). Après son entrée en matière à Nantes la semaine dernière, Paris a proposé le même tarif à Angers (1-0), ce vendredi soir, pour sa première sortie au Parc des Princes depuis le sacre de Munich. C’est dans ce contexte, avec des banderoles, des sourires et des ultras en tribune Boulogne, que l’équipe d’Alexandre Dujeux, vainqueur de l’autre Paris le week-end dernier, a débarqué sur une pelouse abominable (mais que fait Jonathan Calderwood ?) pour subir, résister et finalement concéder le premier revers de sa saison.

Dembélé ballon dehors, Ruiz ballon dedans

À deux joueurs près – Khvicha Kvaratskhelia blessé et Gianluigi Donnarumma placardisé –, c’était le même onze parisien que face à l’Inter, mais pas vraiment le même bouillonnement. Le Parc n’a pas été dépaysé, Angers non plus, proposant avec ses moyens un bloc bas et un 5-3-2 parfaitement visible sans ballon, la configuration dans laquelle les Angevins savaient qu’ils allaient passer une bonne grosse partie de la soirée. Il ne s’est donc pas passé grand-chose jusqu’à la pause, les visiteurs s’efforçant de faire le dos rond devant des Parisiens pépères, encore en reprise, et qui ont mis du temps à se rappeler où se trouvait la cible. Sidiki Cherif a même été le premier à tirer (13e) dans une partie faisant l’effet d’un somnifère. C’en était trop pour l’arbitre Hakim Ben El Hadj, blessé dès la 20e minute et contraint de laisser sa place au bodybuildé Mickaël Leleu (qui avait déjà joué le rôle de doublure en décembre dernier lors d’un Nantes-Rennes, entre deux passages à la salle).

Moment insolite avec la sortie de M.Hakim Ben El Hadj, blessé et remplacé par Mickaël Leleu 🤕#PSGSCO pic.twitter.com/ZUN4OQRA5a — L1+ (@ligue1plus) August 22, 2025

Et sinon, le foot ? Oui, le foot, comme Désiré Doué qui vient faire mumuse avec Lilian Raolisoa et Yassin Belkhdim, rare éclaircie au milieu du festival de frappes mal réglées des Parisiens (João Neves, Vitinha) et d’un penalty provoqué par une intervention en retard de Marius Courcoul (stach stach) sur Neves, puis totalement foiré par Ousmane Dembélé (27e). Ballon dehors plutôt que Ballon d’or, pour l’instant, malgré les chants de la tribune Auteuil et un effet domino pour Doué, qui s’est chargé d’imiter son compère du centre de formation rennais sur un coup franc (32e). Le plan d’Angers, minimaliste certes, fonctionne alors à merveille, le PSG devant attendre la dernière situation avant les citrons, un coup franc excentré de Vitinha, pour donner du boulot à Hervé Koffi (45e+4).

Le premier but de la saison au Parc des Princes est signé Fabian Ruiz ⚽️#PSGSCO pic.twitter.com/i3AkIvLtq2 — L1+ (@ligue1plus) August 22, 2025

Son homologue Lucas Chevalier, pour son baptême du feu devant son nouveau public, a connu une soirée encore plus tranquille, qui est même devenue moins piégeuse au retour des vestiaires, quand un centre de Doué a été contré par Haris Belkebla dans les pieds de Fabian Ruiz, sans pitié en première intention (1-0, 50e). La fin du traquenard pour les locaux, les Angevins n’étant pas armés pour faire reculer des Parisiens même émoussés et peu préparés. Ces derniers ont dont continué à tourner autour de la défense scoïste, multipliant les corners sans grand danger et usant de tentatives lointaines (Vitinha, Barcola) pour plier l’affaire.

Celle-ci aurait pourtant pu être relancée sur l’une des rares incursions des copains d’Estéban Lepaul, qui pourrait ne plus être là dans dix jours et qui a trouvé côté droit Belkhdim, dont le pétard croisé est passé à côté du poteau droit de Chevalier (68e). Gonçalo Ramos et Warren Zaïre-Emery viennent alors de débarquer sur le pré, où Ruiz a failli signer un doublé (tête à la 78e, poteau à la 86e) et Nuno Mendes a fait briller Koffi après une série de dribbles (80e). Angers n’y croit déjà plus vraiment, se satisfaisant presque de ne pas en prendre un ou deux de plus et laissant les supporters parisiens entonner leur chant préféré, avant de terminer la soirée avec la présentation des cinq trophées de la dernière année écoulée. Comme pour rappeler que la nouvelle saison n’a pas encore vraiment commencé pour ce PSG.

PSG (4-3-3) : Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves (Zaïre-Emery, 66e), Vitinha, Ruiz – Doué (Mbaye, 77e), Dembélé (Lee, 81e), Barcola (Ramos, 67e). Entraîneur : Luis Enrique.

Angers (5-3-2) : Koffi – Raolisoa (Biumla, 77e), Arcus, Camara, Lefort, Ekomié (Hanin, 76e) – Belkhdim (Machine, 87e), Courcoul (Capelle, 46e), Belkebla – Chérif (Allevinah, 62e), Lepaul. Entraîneur : Alexandre Dujeux.

