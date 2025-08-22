S’abonner au mag
  Ligue 1
  J2
  PSG-Angers (1-0)

Gianluigi Donnarumma célébré par les supporters parisiens après PSG-Angers

Gianluigi Donnarumma célébré par les supporters parisiens après PSG-Angers

Ciao Gigio !

En instance de départ vers Manchester City depuis plusieurs jours maintenant, Gianluigi Donnarumma était tout de même bien présent au Parc des Princes ce vendredi soir à l’occasion de PSG-Angers. Quelques minutes après sa victoire, l’effectif parisien a présenté à son public l’ensemble des trophées glanés la saison passée, et l’Italien était aussi de la partie, sur la pelouse, en tenue de ville. S’il ne s’est pas mis en avant dans un premier temps, restant plutôt en retrait des festivités, plusieurs de ses coéquipiers l’ont poussé à sourire et à profiter de ses derniers instants en tant que joueur du PSG. On a notamment vu Achraf Hakimi et Marquinhos tenter de le distraire, et même forcer à aller recevoir une ovation des ultras parisiens. Gigio s’est ensuite pris au jeu, restant de longues minutes face aux supporters, les applaudissant sans relâche.

Une sortie réussie, mais bien loin de Luis Enrique tout de même.

