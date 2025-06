Découvrez les affiches de la première journée de Ligue 1

Le meilleur jour de l’année.

On connaît le programme du retour de la Ligue 1 le week-end du 15 août. Après une saison 2024-2025 dominée de la tête, des épaules et du portefeuille par le Paris Saint-Germain, et marquée par une lutte pour l’Europe particulièrement excitante, la saison prochaine tentera d’apporter un peu de piment à la course au titre.

Un Rennes-OM pour commencer

Le promu Metz accueillera Strasbourg pour son retour dans l’élite, tandis que Lorient, également promu, se déplacera à Auxerre. Pour le moment, l’Olympique lyonnais est toujours considéré comme un club de Ligue 1, dans l’attente de la décision finale de la DNCG. Lens pourrait donc affronter soit l’OL, soit le Stade de Reims, si ce dernier venait à profiter des déboires de John Textor.

Le PSG commencera la défense de son titre sur la pelouse de Nantes. Les dates des deux Classiques sont également connues : les Parisiens se rendront à Marseille le 21 septembre, tandis que les hommes de Roberto De Zerbi se déplaceront dans la capitale le 8 février. À noter que l’OM commencera sa saison par un déplacement à Rennes. Pour son retour en Ligue 1, le Paris FC se déplacera à Angers.

Ajaccio-Bastia pour ouvrir le bal en Ligue 2

Le calendrier de la première journée de Ligue 2 est également disponible, et la saison débutera par un choc 100% corse entre Ajaccio et Bastia dès le week-end du 8 août (à condition que l’ACA ne soit pas rétrogradée définitivement). Le Stade de Reims (ou Lyon, selon les décisions à venir) se déplacera à Amiens, tandis que Montpellier affrontera le Red Star.

Pour l’instant, le Stade lavallois est censé recevoir Saint-Étienne lors de la première journée. Toutefois, le club a annoncé ne pas vouloir accueillir cette rencontre en raison d’un problème lié à l’état de sa pelouse.

Allez, un peu moins de deux mois à patienter.

Le calendrier complet de la saison de Ligue 1 2025-2026