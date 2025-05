Metz arrache son ticket pour la Ligue 1

Stade de Reims 1-3 (AP) FC Metz

Buts : Tia (57e) pour les Rouges // Udol (78e) et Touré (111e) et Hein (114e) pour les Grenats

Le foot sait parfois faire une croix sur la qualité technique, pour laisser une part plus importante à la dramaturgie. Ce jeudi de l’Ascension, à Delaune, le FC Metz s’est très bien accommodé de cette particularité pour aller chercher au bout de la prolongation sa montée en Ligue 1. Les responsables ? Un groupe qui est allé au bout de ses forces malgré ses limites, mais surtout deux copains, Matthieu Udol et Gauthier Hein, qui ont fini par libérer le peuple grenat. Reims, usé jusqu’à la moelle, retombe donc en Ligue 2 après six saisons dans l’élite, dans un climat de rupture entre le public et la direction.

Un barrage long à décanter

Un barrage entre le 16e de Ligue 1 et le 3e de Ligue 2, c’est la possibilité pour ces équipes de s’offrir un combat sous les projecteurs, là où, sans ce match aller-retour, les uns seraient descendus dans l’anonymat et les autres seraient montés sans tapis rouge. Après une première manche sans vainqueur (1-1) et une fois l’escapade champenoise au Stade de France terminée (0-3), Rémois et Messins devaient cette fois en découdre.

Poussés par un public chauffé au rouge, les locaux partent lances en avant, avec une frappe écrasée de Mory Gbane (5e), une perforation de Cédric Kipré ou un échange Ito-Nakamura dans la surface (7e). Les visiteurs sont pris à la gorge, et il faut la sagesse de Benjamin Stambouli et de Jessy Deminguet pour éteindre le feu. Résultat : c’est la crispation, les erreurs techniques et les fautes grossières qui prennent le pas sur le jeu, même si Pape Sy doit dérouler ses 2,06 mètres à plusieurs reprises pour capter les corners d’Ito ou repousser l’incursion d’Aurélio Buta (35e). De là à regretter de ne pas être allé au cirque Arlette Gruss, qui a planté son chapiteau sur le parking du stade ?

Le FC Metz, c’est la Ligue Hein

C’est Martial Tia, 18 ans, qui s’occupe de répondre à cette question au retour des vestiaires. Si sa tête est d’abord trop décroisée pour trouver le cadre, le jeune Malien, profitant d’une bonne passe d’Amadou Koné et du jeu de corps de Junya Ito, ne se fait pas prier pour faire sauter le bouchon messin (1-0, 57e). Sur un contre favorable, les entrants Jordan Siebatcheu et Mamadou Diakhon manquent de plier l’affaire (76e). Dommage : c’est Matthieu Udol qui en profitera. Après un échange d’imprécisions dans la surface, le capitaine grenat ne se pose aucune question pour décocher une frappe croisée que le gardien rémois ne peut qu’effleurer (1-1, 78e). Un retour presque inespéré, tant Metz a peu pesé offensivement jusque-là. Pourtant, malgré les dernières grosses pressions rémoises, cela suffira pour ouvrir les portes de la prolongation.

Du rab qui permet de voir Joseph Okumu sauver son camp devant Udol, après une parade de Diouf face à Pape Amadou Diallo (94e), Ito manquer le cadre après avoir bien slalomé le bloc bleu (101e) et Gauthier Hein reprendre des couleurs. Et quand Hein va mieux, Metz exulte. Le petit meneur peroxydé sort sa meilleure talonnade pour mettre Alpha Touré sur orbite, le milieu sénégalais plante Diouf et invite tout le banc mosellan à venir gambader sur la pelouse (1-2, 111e). Quoi d’autre ? Sur un dernier contre, le Gauth claque un lob des 30 mètres (1-3, 114e) pour envoyer Metz au paradis… ou du moins en Ligue 1.

Reims (4-2-3-1) : Diouf – Buta (Sekine, 77e), Okumu, Kipré, Akieme (Sangui, 105e) – Gbane (Patrick, 77e), Koné (Atangana, 65e) – Ito, Tia (Diakhon, 65e), Nakamura – Diakité (Siebatcheu, 71e). Entraîneur : Samba Diawara.

Metz (4-2-3-1) : Sy – Kouao (Colin, 102e), Sané, Mboula, Udol – Stambouli, Deminguet (Touré, 64e) – Van Der Kerkhof (Diallo, 64e), Hein, Bokele (Gueye, 71e) – Sabaly (Jallow, 83e). Entraîneur : Le Mignan.

