Metz et Reims remettent ça à plus tard

FC Metz 1-1 Stade de Reims

Buts : Udol (28e) pour les Grenats // Kipré (52e) pour le Stade

Le FC Metz a disputé son dernier match de la saison à domicile, dans un stade à guichets fermés pour l’occasion et en fusion par tradition. Un match bonus à la faveur de sa troisième place en Ligue 2 et un play-off heureux passé contre Dunkerque. Et si les hommes de Stéphane Le Mignan ont servi une solide prestation face au 16e de Ligue 1, un Stade de Reims encore patraque, ils n’ont pas su profiter de la fébrilité du collectif champenois pour s’ouvrir la voie. Les finalistes de la Coupe de France ont su resserrer les rangs pour virer à la mi-temps de ce bras de fer avec toutes les raisons d’être rassurés en vue de la seconde manche.

Udol et Akieme : latéraux létaux

La bâche déployée par la Horda Frenetik est explicite : « Priorité aux habitués ». De fait, les supporters messins le savent mieux que personne : pour ce qui est de jouer avec l’ascenseur, leur club est un cador, que ce soit pour monter ou descendre. Et face à des Rémois ayant hérité de cette place de barragiste à la toute dernière minute de Ligue 1 samedi dernier, ce sont bien les Grenats qui ont pris ce duel du Grand Est par le bon bout. Les Champenois ont ainsi toutes les misères du monde pour contenir le revanchard Kevin Van Den Kerkhof, le game changer Morgan Bokele, le génial Gauthier Hein ou encore le puncheur Jessy Deminguet, dont la frappe est proche de retomber dans la lucarne de Yehvann Diouf (15e).

Les coéquipiers de John Patrick ont pu sortir la tête de l’eau avec une série de corners non concluants et une tentative sur coup franc de Keito Nakamura (29e), mais Metz a piqué au moment opportun. Un corner (qui n’existait pas) joué à deux, un centre délicat de Hein, une remise de la tête de Cheick Tidiane Sabaly – faisant parler son mètre 69 face à Hiroki Sekine – pour laisser l’enfant du pays Matthieu Udol plonger vers le but et Saint-Symphorien glisser dans une douce euphorie (1-0, 38e). Le cinquième but de la saison pour le latéral et capitaine mosellan.

[📺 LIVE] 🇫🇷 #Ligue1 - Barrage Aller ⚽ Matthieu Udol ouvre le score pour le @FCMetz ! 👏 Une combinaison parfaite sur corner, ça fait 1-0 pour les Messins !https://t.co/F8ISvb88Ef — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 21, 2025

Reims, qui n’a plus d’autre choix que la résilience, n’a pas baissé les bras. Au retour des vestiaires, Sergio Akieme – un des rares Rémois dans le coup – a botté intelligemment un coup franc (qui n’existait pas), à peine effleuré par Cédric Kipré pour tromper Pape Sy au second poteau (1-1, 52e). Tout est alors à refaire.

Rendez-vous à Delaune

Logiquement, la fin du premier acte se profilant et le jeu étant haché par les multiples remplacements, les deux formations se sont rétractées comme pour mieux préserver leurs chances pour le retour jeudi prochain. Le festival de tacles, de fautes et d’erreurs techniques n’a été interrompu que par le besoin de souffler des acteurs. N’ayant pas de finale de Coupe de France à disputer ce samedi contre le PSG, le FC Metz a tout de même tenté de pousser dans le dernier quart d’heure, sans réellement inquiéter Diouf et consorts. L’essentiel est là pour le coach Samba Diawara : ses gars sont encore en vie avant d’attaquer les dix jours les plus importants de la décennie.

Metz (4-2-3-1) : Sy – Kouao, S. Sané, Mboula, Udol – Stambouli, Deminguet (Touré, 83e) – Van den Kerkhof (Gueye, 75e), Hein, Bokele (Diallo, 75e) – Sabaly (Jallow, 83e). Entraîneur : Stéphane Le Mignan.

Reims (4-4-2) : Diouf – Sekine, Okumu, Kipré, Akieme – Patrick (Diakité, 46e), Atangana (Koné, 46e), Gbane, Nakamura (Sangui, 90e+4) – Tia (Moscardo, 62e), Siebatcheu (Ibrahim, 72e). Entraîneur : Samba Diawara.

