Schalke 04 verrait-il enfin le bout du tunnel ?

Un monument retrouve (un peu) de sa splendeur.

Il y a sept mois encore, Schalke 04 luttait pour ne pas sombrer en troisième division allemande. À l’issue de la saison écoulée, le club de Gelsenkirchen avait terminé avec trois points d’avance sur la zone de relégation, évitant ainsi le naufrage total. Personne n’aurait pensé que ce maintien sur le fil serait transformé de la sorte. Et pour cause : les Königsblauen ont décroché dimanche le titre symbolique de champion d’automne et nourrissent désormais de sérieux espoirs de retour en Bundesliga. Une semaine avant la fin de la phase aller, ils comptent quatre points d’avance sur leur plus proche poursuivant : Elversberg.

Un Austro-Bosnien redonne vie au géant bleu du football allemand

Ce renouveau peut s’expliquer par le choix des dirigeants, qui s’est révélé cette fois payant, avec le nouvel entraîneur Miron Muslić. Lorsque le coach austro-bosnien de 43 ans a été présenté en mai dernier, nombre de supporters ont accueilli la nouvelle avec étonnement. Peu le connaissaient, et encore moins se réjouissaient de son arrivée. Il faut dire que, quatre semaines plus tôt, il venait de connaître une relégation en troisième division anglaise avec Plymouth Argyle, alors pensionnaire du Championship.

Le pari Muslić s’est rapidement révélé gagnant. Dimanche, Schalke s’est imposé 1-0 face à Nuremberg, signant une troisième victoire consécutive. Avec 37 points engrangés en 16 rencontres, les coéquipiers de Loris Karius affichent une moyenne supérieure à deux points par match. Un bilan impressionnant qui vient conforter le directeur sportif Frank Baumann qui promettait en juin, dans un entretien accordé à Sport Bild, ce dernier déclarait avec conviction : « Miron est celui qui nous a le plus convaincus dans l’ensemble. » Néanmoins, seule la place finale comptera, et en cas d’accession manquée, le titre honorifique de champion d’automne sera vite oublié.

En espérant que la Ruhr tourne.

400 supporters de Schalke, Dortmund et Cologne se bastonnent dans une forêt en Allemagne

