Schalke 04 se sépare déjà de son entraîneur

Patience n’est plus mère de sûreté.

Lourdement battu par Darmstadt vendredi soir, Schalke 04 ne compte qu’une victoire après six journées de deuxième division allemande et pointe à une peu glorieuse 14e place. Au lendemain de cette nouvelle désillusion, le club a décidé de se séparer de son entraîneur, Karel Geraerts, et de son adjoint, ainsi que du directeur sportif Marc Wilmots. Le coach des U23 Jakob Fimpel va prendre le relais en intérim jusqu’à la trêve internationale.

Marc Wilmots and Karel Geraerts have left #S04 with immediate effect.

U23 head coach Jakob Fimpel will take over on an interim basis until the international break.

— FC Schalke 04 (@s04_en) September 21, 2024