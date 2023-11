Un superbe tifo pour célébrer l’amitié entre deux clubs de D2 allemande

Ultra sympa !

Loin des incidents qui émaillent actuellement les tribunes de Ligue 1, le match de 2. Bundesliga disputé ce samedi après-midi entre le FC Nuremberg et Schalke 04 est venu rappeler que les supporters de deux clubs peuvent aussi être copains. Très copains même. Peu avant le coup d’envoi de cette rencontre comptant pour la 12e journée de D2 allemande, les 50 000 (non, ce n’est pas une faute de frappe) spectateurs du Max-Morlock-Stadion en ont pris plein les mirettes avec ce gigantesque tifo commun déployé en tribune latérale et sur lequel on pouvait lire : « Une union pour l’éternité – Supporters rouge et noir, copains et bosseurs (en allemand Malocher, l’un des surnoms des supporters de Nullvier) ».

04.11.2023 🇩🇪 FC Nürnberg – FC Schalke04. Friendship Choreo pic.twitter.com/r0bHQIWfKi — Ultrasshop.com (@ultrasshopcom) November 4, 2023

Au même titre que le Bayern et Bochum ou Karlsruhe et le Hertha Berlin, Nuremberg et Schalke entretiennent une amitié officielle depuis plusieurs décennies. Cela valait bien un voile massif sous forme d’écharpe pour le rappeler. Et sur le terrain ? Schalke l’a emporté 2-1 en toute fin de rencontre, signant ainsi son deuxième succès de rang et en profitant pour prendre un peu d’air avec la zone rouge. Nullvier est désormais 14e au classement, à cinq points derrière ses copains bavarois, dixièmes et avec 18 points dans la besace.

Vivement la même chose en France. Mais entre qui et qui ?

