Des clubs de Ligue 1 s’opposent à beIN Sports sur le sujet du sponsoring

Alors que DAZN s’est récemment offert huit matchs sur neuf par journée de Ligue 1 pour les cinq prochaines années, beIN Sports est toujours en pôle position pour diffuser le match restant, avec son offre à 100 millions d’euros. Mais la proposition du groupe qatari est encore en discussion, car elle ne comprend pas uniquement l’acquisition de droits TV. Une partie de ces 100 millions d’euros inclut aussi des droits de sponsoring, liant les clubs de Ligue 1 avec des entreprises qataries, alors même que leur commercialisation dépend en temps normal des clubs eux-mêmes et pas de la LFP.

C’est cette partie concernant le sponsoring qui fait grincer des dents certains clubs français, comme le révèle The Guardian. beIN aurait selon le quotidien anglais demandé à ce que chaque joueur de Ligue 1 porte un badge « Visit Qatar » durant les matchs. Or, certains clubs français seraient profondément opposés à cette pratique, notamment ceux qui réfléchissent à faire venir des investissements saoudiens (oui, si vous pensiez que c’était juste pour l’éthique et vos beaux yeux…). Sous couvert d’anonymat, des figures importantes de plusieurs clubs ont accusé beIN de vouloir créer une « ligue captive », qui exclurait toute concurrence. The Guardian a aussi interrogé des sources proches du PSG et de beIN Sports, qui ont décrit ces propos comme étant « une campagne scandaleuse de la part des clubs qui veulent lancer une chaîne de la LFP directement, plutôt que de faire appel aux diffuseurs traditionnels ». Alors qu’il reste à peine trois semaines avant le début du championnat, il faut que l’affaire soit réglée rapidement.

Une question demeure : est-ce que des joueurs vont mettre du gaffer sur le badge en question ?

