PSG-Aston Villa : la drôle d’interview de Matty Cash

A-t-elle été cash dans son analyse ?

Présent en zone d’interview après la défaite d’Aston Villa face au Paris Saint-Germain ce mercredi soir en quarts de finale allers de la Ligue des champions (3-1), Matty Cash a notamment répondu aux questions de CBS. Un entretien classique… réalisé avec sa sœur Hannah. Journaliste pour le média américain, Hannah Cash s’est ainsi livrée à l’exercice des questions bateau post-match, avant de consoler son frangin en lui offrant un câlin tout mignon.

Aston Villa's @mattycash622 joined #UCLToday interviewed by our very own @hannah_cashh… his sister! ❤️ pic.twitter.com/wkvpVu46ZT

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 9, 2025