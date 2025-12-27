Aston Villa s'offre le scalp de Chelsea et poursuit sa folle série

Chelsea 1-2 Aston Villa

Buts : J. Pedro (37e) pour les Blues // Watkins (63e & 84e) pour les Villans

Et si Aston Villa était un véritable concurrent pour le titre ?

Ce samedi, le club de Birmingham a signé le coup du week-end en faisant tomber Chelsea à Stamford Bridge (1-2) dans un choc qui a tenu toutes ses promesses. Avec ce succès, Villa enchaîne un huitième succès de suite en Premier League et égale un vieux record dans l’histoire du club : onze victoires de rang toutes compétitions confondues, comme en 1897 et 1914. Et oui, ça remonte un peu.

En première période, ce sont pourtant les Blues qui ont montré les muscles face à des Villans timorés. Les Londoniens mettent la main sur le jeu et ouvrent le score sur leur premier corner : João Pedro dévie légèrement du mollet le centre de Reece James pour inscrire son septième pion de la saison, le sixième en championnat (1-0, 37e).

Le héros Watkins

Il faut attendre la seconde période pour voir les hommes d’Unai Emery sortir de leur coquille et finir le match en boulet de canon. Après une relance manquée des Blues, Morgan Rogers trouve dans la surface Ollie Watkins, qui profite d’un contre favorable pour tromper Robert Sánchez (1-1, 63e). L’attaquant anglais s’élève ensuite plus haut que tout le monde, sur un corner de Youri Tielemans, pour inscrire le but de la victoire (1-2, 84e). Watkins confirme ainsi sa renaissance : alors qu’il n’avait inscrit qu’un seul but avant le mois de décembre, il compte désormais cinq réalisations en Premier League.

🦁 Ollie Watkins relance complètement la fin de match ! Les hommes d’Unai Emery vont tout faire pour préserver leur série de 10 victoires consécutives 🔥 Les 20 dernières minutes, c’est maintenant sur C+ FOOT 🖥️#CHEAVL | #PremierLeague pic.twitter.com/QuACFx2kLX — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 27, 2025

Au classement, Aston Villa est troisième avec 39 points, à seulement trois unités d’Arsenal (1er, 42 points) et derrière Manchester City (2e, 40 points). Les Villans prennent une belle avance dans la course pour la Ligue des champions, devançant Liverpool (4e, 32 points), Chelsea (5e, 29 points) et Manchester United (6e, 29 points).

Ce sorcier d’Unai Emery.