Le patron de Bein Sports se paye Ligue 1+ dans un mail aux journalistes de la chaîne

Échec et mat. Dans un mail envoyé aux journalistes de Bein Sports France et révélé par L’Équipe, le patron de la chaîne qatarie, Yousef al-Obaidly, a confirmé l’acquisition des droits pour la Coupe du monde, au détriment de Ligue 1+.

« Nous avons été informés ce matin par la FIFA que nous avions obtenu les droits de l’ensemble des matchs des Coupes du monde de la FIFA 2026 et 2030 pour le payant, a écrit le dirigeant. Le processus d’attribution des droits de la Coupe du monde a illustré le meilleur de Bein, malgré les campagnes menées par certains à notre encontre. Nous avons respecté le processus de la FIFA et sommes restés patients et déterminés. »

« Une pression médiatique cynique » de Ligue 1+

Se félicitant de la discrétion de la chaîne sur le sujet, Yousef al-Obaidly en a alors profité pour tacler Ligue 1+ : « D’autres concurrents ont adopté une stratégie de communication différente. […] Une pression médiatique cynique a été exercée sur le processus par un diffuseur concurrent. Ce n’est pas ainsi que Bein fonctionne. Nous préférons conduire nos affaires avec respect, équité et discrétion. »

Et tant pis pour les clubs de Ligue 1.

