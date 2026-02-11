Bein Sports pique le Mondial 2026 à Ligue 1+

C’était la bombe droits télé du mois de janvier : Ligue 1+ allait diffuser l’intégralité du Mondial 2026. Un pied de nez à Bein Sports, après s’être mis d’accord avec la FIFA sur une enveloppe d’un peu moins de 20 millions d’euros, et une promesse de continuer les audiences une fois la saison de Ligue 1 terminée. Une bonne nouvelle donc pour le porte-monnaie de la Ligue.

Bein reprend la main

Sauf que tout vient vraisemblablement de voler en éclats, puisque selon les informations de L’Équipe, Bein, qui n’a jamais perdu de vue son objectif de récupérer les droits, est parvenu à outrepasser ce deal en récupérant les droits de la Coupe du monde 2026 mais aussi 2030.

Si un contrat avait été signé avec Ligue 1+, la FIFA serait donc revenue sur cet accord, privilégiant l’offre de Bein Sports. Yousef al-Obaidly, président de Bein Sports France, et Nasser al-Khelaïfi, PDG de Bein Media Group, ont donc court-circuité la LFP et sa chaîne pour diffuser les deux prochaines éditions du tournoi, sans que l’on sache encore la teneur de l’offre de la chaîne.

La victoire juridique du mois de janvier face à la chaîne qatarienne semble désormais bien loin, alors qu’une diffusion du Mondial aurait certainement permis de renflouer les caisses de la chaîne et donc des clubs de Ligue 1. En réponse, un conseil d’administration de la LFP serait convoqué en urgence ce mercredi après-midi, pour tenter de trouver une suite à ce camouflet. Ligue 1+ et TF1, même combat.

