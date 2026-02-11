S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Droits TV

Bein Sports pique le Mondial 2026 à Ligue 1+

JF
Bein Sports pique le Mondial 2026 à Ligue 1+

C’était la bombe droits télé du mois de janvier : Ligue 1+ allait diffuser l’intégralité du Mondial 2026. Un pied de nez à Bein Sports, après s’être mis d’accord avec la FIFA sur une enveloppe d’un peu moins de 20 millions d’euros, et une promesse de continuer les audiences une fois la saison de Ligue 1 terminée. Une bonne nouvelle donc pour le porte-monnaie de la Ligue.

Bein reprend la main

Sauf que tout vient vraisemblablement de voler en éclats, puisque selon les informations de L’Équipe, Bein, qui n’a jamais perdu de vue son objectif de récupérer les droits, est parvenu à outrepasser ce deal en récupérant les droits de la Coupe du monde 2026 mais aussi 2030.

Si un contrat avait été signé avec Ligue 1+, la FIFA serait donc revenue sur cet accord, privilégiant l’offre de Bein Sports. Yousef al-Obaidly, président de Bein Sports France, et Nasser al-Khelaïfi, PDG de Bein Media Group, ont donc court-circuité la LFP et sa chaîne pour diffuser les deux prochaines éditions du tournoi, sans que l’on sache encore la teneur de l’offre de la chaîne.

La victoire juridique du mois de janvier face à la chaîne qatarienne semble désormais bien loin, alors qu’une diffusion du Mondial aurait certainement permis de renflouer les caisses de la chaîne et donc des clubs de Ligue 1. En réponse, un conseil d’administration de la LFP serait convoqué en urgence ce mercredi après-midi, pour tenter de trouver une suite à ce camouflet. Ligue 1+ et TF1, même combat.

C’est fini pour Roberto De Zerbi à Marseille

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!