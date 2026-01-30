Coupe du monde 2026 : BeIN refuse de laisser le terrain à Ligue 1+

L’empire contre-attaque. Alors que le conseil d’administration de la LFP a validé cette semaine un investissement légèrement inférieur 20 millions d’euros pour permettre à Ligue 1+ de diffuser l’intégralité de la Coupe du monde 2026, Bein Sports a décidé de sortir les crocs.

Selon L’Équipe, la chaîne franco-qatarienne assure avoir transmis depuis plusieurs semaines une offre supérieure à celle de la plateforme de la Ligue, avec 17 millions d’euros de droits et 2,5 millions d’euros de frais de production, et discuterait avec la FIFA de longue date.

FIFA, Tavernost… et Al-Khelaïfi en embuscade

De quoi surprendre du côté de LFP Media, d’autant que la FIFA avait elle-même sollicité Ligue 1+ face à l’absence d’offres pour l’intégralité des 104 matchs du Mondial, dont 54 seront déjà diffusés en clair sur M6. Un contrat a même été rédigé et transmis après validation du CA, sous l’impulsion de Nicolas de Tavernost. Mais voilà : la riposte de BeIN, diffuseur historique des Coupes du monde depuis 2014, crispe. À sa tête, Nasser al-Khelaïfi, qui n’a jamais vraiment goûté l’irruption de la chaîne de la Ligue sur son terrain de jeu favori. Désormais, la balle est dans le camp de la FIFA, sommée de trancher entre un accord quasi ficelé… et une offre plus généreuse arrivée sur le fil.

Dans le prochain épisode, Nasser révèlera qu’il est le père de Gianni.

