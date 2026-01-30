S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Droits TV

Coupe du monde 2026 : BeIN refuse de laisser le terrain à Ligue 1+

MH
Coupe du monde 2026 : BeIN refuse de laisser le terrain à Ligue 1+

L’empire contre-attaque. Alors que le conseil d’administration de la LFP a validé cette semaine un investissement légèrement inférieur 20 millions d’euros pour permettre à Ligue 1+ de diffuser l’intégralité de la Coupe du monde 2026, Bein Sports a décidé de sortir les crocs.

Selon L’Équipe, la chaîne franco-qatarienne assure avoir transmis depuis plusieurs semaines une offre supérieure à celle de la plateforme de la Ligue, avec 17 millions d’euros de droits et 2,5 millions d’euros de frais de production, et discuterait avec la FIFA de longue date.

FIFA, Tavernost… et Al-Khelaïfi en embuscade

De quoi surprendre du côté de LFP Media, d’autant que la FIFA avait elle-même sollicité Ligue 1+ face à l’absence d’offres pour l’intégralité des 104 matchs du Mondial, dont 54 seront déjà diffusés en clair sur M6. Un contrat a même été rédigé et transmis après validation du CA, sous l’impulsion de Nicolas de Tavernost. Mais voilà : la riposte de BeIN, diffuseur historique des Coupes du monde depuis 2014, crispe. À sa tête, Nasser al-Khelaïfi, qui n’a jamais vraiment goûté l’irruption de la chaîne de la Ligue sur son terrain de jeu favori. Désormais, la balle est dans le camp de la FIFA, sommée de trancher entre un accord quasi ficelé… et une offre plus généreuse arrivée sur le fil.

Dans le prochain épisode, Nasser révèlera qu’il est le père de Gianni.

Lens doit-il afficher clairement ses ambitions de titre ?

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
103
161

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!