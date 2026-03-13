S’abonner au mag
  • International
  • Canada

Petite rechute pour un cadre du Bayern Munich

SW
Réactions
Petite rechute pour un cadre du Bayern Munich

Davies ne sera pas dans les clous. Voilà le seul coup dur munichois de la claque infligée à l’Atalanta lors du huitième de finale aller de Ligue des champions (1-6) : la blessure d’Alphonso Davies.

Un couac qui ne fait pas non plus plaisir à la sélection canadienne. Comme le rapporte Reuters, le plus jeune buteur de l’histoire des Canucks est forfait pour les matchs de préparation à venir contre l’Islande (28 mars) et la Tunisie (1er avril).

Des blessures récurrentes

Le polyvalent latéral gauche du Bayern est en effet touché aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Le FC Infirmerie, Davies le connaît plutôt bien : ce match de C1 marquait son retour à la compète après une blessure musculaire subie fin février. Mais c’est surtout une vilaine rupture du ligament croisé antérieur survenue en mars 2025 qui lui a fait connaître les moindres recoins du service médical bavarois.

Mais il en faut plus pour désespérer son sélectionneur Jesse Marsch, qui confie à TSN Sports : « Il faudra probablement deux à trois semaines avant son retour, comme le relaye Reuters. Il ne sera probablement pas avec nous en mars, ce qui n’est pas grave. Nous le laisserons sans doute à Munich pour qu’il retrouve sa meilleure forme et qu’il soit à 100 %. Je suis convaincu qu’il y parviendra. »

Plus proche du serment d’Hippocrate que de la Coupe du monde à la maison ?

Le Bayern menace de poursuivre la fédération canadienne pour sa gestion du cas Alphonso Davies

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui sont les plus pathétiques en Coupe d'Europe ?

Les clubs anglais
Les clubs italiens
Fin Dans 3h
67
64

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.