Petite rechute pour un cadre du Bayern Munich

Davies ne sera pas dans les clous. Voilà le seul coup dur munichois de la claque infligée à l’Atalanta lors du huitième de finale aller de Ligue des champions (1-6) : la blessure d’Alphonso Davies.

Un couac qui ne fait pas non plus plaisir à la sélection canadienne. Comme le rapporte Reuters, le plus jeune buteur de l’histoire des Canucks est forfait pour les matchs de préparation à venir contre l’Islande (28 mars) et la Tunisie (1er avril).

Des blessures récurrentes

Le polyvalent latéral gauche du Bayern est en effet touché aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Le FC Infirmerie, Davies le connaît plutôt bien : ce match de C1 marquait son retour à la compète après une blessure musculaire subie fin février. Mais c’est surtout une vilaine rupture du ligament croisé antérieur survenue en mars 2025 qui lui a fait connaître les moindres recoins du service médical bavarois.

Mais il en faut plus pour désespérer son sélectionneur Jesse Marsch, qui confie à TSN Sports : « Il faudra probablement deux à trois semaines avant son retour, comme le relaye Reuters. Il ne sera probablement pas avec nous en mars, ce qui n’est pas grave. Nous le laisserons sans doute à Munich pour qu’il retrouve sa meilleure forme et qu’il soit à 100 %. Je suis convaincu qu’il y parviendra. »

Plus proche du serment d’Hippocrate que de la Coupe du monde à la maison ?

Le Bayern menace de poursuivre la fédération canadienne pour sa gestion du cas Alphonso Davies